Dopo mille giorni l’Irlanda del Nord ha un Governo

Nel gennaio 2017 il partito cattolico aveva abbandonato il Governo di coalizione per contrasti su un progetto di energia ambientale promosso dalla Foster, ma c’erano altre e più profonde ragioni per la rottura.

L’accordo proposto da Londra e Dublino punta a soddisfare le due richieste principali di Sinn Féin, senza provocare reazioni negative da parte del Dup: una maggiore tutela per la lingua irlandese, che verrà posta allo stesso livello della lingua inglese, e la rimozione del diritto di veto di un partito, che il Dup, secondo il movimento cattolico, aveva usato in modo eccessivo e indebito per bloccare leggi e riforme.

«È un grande passo avanti per la gente dell’Irlanda del Nord. Ristabilirà la fiducia in un Governo autonomo stabile e porterà le necessarie riforme dei servizi pubblici», ha commentato il premier britannico Boris Johnson.

Per forzare la mano ai partiti, Londra e Dublino avevano posto una scadenza di lunedì 13 gennaio per trovare un accordo e formare un nuovo Governo. Londra aveva anche promesso un miliardo di sterline di finanziamenti aggiuntivi per l’Irlanda del Nord per rinnovare le infrastrutture, migliorare il servizio sanitario pubblico in grave crisi e rafforzare la sicurezza con l’assunzione di centinaia di poliziotti. La svolta è stata possibile non solo grazie alla “carota” offerta da Londra e all’abile compromesso di Coveney e Smith, ma anche grazie alla mutata situazione politica a Westminster. Ora che Johnson, dopo le elezioni del dicembre scorso, ha conquistato la maggioranza assoluta in Parlamento, il Governo britannico non ha più bisogno del sostegno del Dup, che ha perso potere e forza negoziale.

Theresa May, predecessore di Johnson, non aveva la maggioranza a Westminster e quindi era stata costretta a contare sui dieci deputati del Dup per poter governare. Il partito unionista aveva quindi goduto di un’influenza superiore al suo peso politico e non aveva alcun interesse a scendere a compromessi con i rivali storici di Sinn Féin. Ora la Foster ha fatto i conti con la realtà e ha deciso di scendere a più miti consigli.