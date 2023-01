Dopo il Mondiale dei cammelli torna il campionato degli asinelli. Inter-Napoli primo crash test

Ascolta la versione audio dell'articolo

È come svegliarsi da un grande sonno. E chiedersi: dove siamo? Che anno è? È finito il mondiale dei cammelli? È ricominciato il nostro campionato degli asinelli? Ma è vero che riapre il calcio mercato? Ma non l’avevamo appena chiuso?

E la Juventus? È vero che son scappati tutti ed è rimasto solo Max Allegri? Ma è uno scherzo? Un incubo? Ci state prendendo in giro? Ci manca solo che qualcuno dica che i cinesi hanno di nuovo riportato il covid e che Ronaldo, umiliato in Qatar, intascherà un miliardo per giocare in Arabia Saudita e ci arrendiamo. Anzi, ci viene perfino voglia di tornare nel 2022: che è tutto dire…

Sapessi come è strano ritrovarsi questo lunedì 2 gennaio 2023 a riparlare di un campionato lasciato in sospeso quasi due mesi fa e che ora, dopo tutto quello che è successo, ricomincia come nulla fosse. Va bene che il mondo è rovesciato, ci si tuffa in mare a gennaio e si scia in estate nel deserto del Gobi, però viene quasi il capogiro. Dire che il nostro campionato ci è mancato, è una bella bugia. Dopo le magie di Messi, e le percussioni di Mbappè, non sarà facile riabituarci a sfide più caserecce come Sassuolo-Sampdoria o Spezia-Atalanta.

Anche Salernitana-Milan, la prima delle partite di mercoledì 4 gennaio, suona un po’ così pensando alla finale tra Argentina e Francia. Vero che i rossoneri sono secondi in classifica però il salto, senza offesa per nessuno, è davvero clamoroso. Come se da un concerto di Vasco Rossi o dei Rolling Stones, si dovesse passare a un’altra serata con Iva Zanicchi, che ormai ci insegue anche ai gabinetti dell’autogrill. Ridateci almeno i Maneskin o Jovanotti…Insomma, passate le Feste, gabbato lo santo: niente più caviale e champagne, ma solo il rustico pane e salame del nostro patriottico vecchio torneo.

Qualche novità comunque c’è

Chi l’avrebbe mai detto, per esempio, che, dopo 15 giornate, il Napoli sarebbe stato in testa con ben otto punti sul Milan, dieci sulla Juventus, undici su Lazio e Inter? Nessuno, soprattutto l’estate scorsa. Quasi tutti gli opinionisti, soprattutto quelli televisivi, scommettevano ancora sull’Inter che pure, nel gran finale dello scorso anno, si era fatta beffare dal Milan di Pioli.

È un destino amaro quello della squadra di Inzaghi: piace soprattutto in estate, quando si va in vacanza. Un po’ come la Ferrari: sempre in pole position alla partenza, ma alla fine la spunta la Red Bull di Max Verstappen. Nulla è perduto, comunque. In Italia tutti hanno diritto a una seconda opportunità. Se si è riposizionato alla grande Giuseppe Conte, può farcela anche Inzaghi.