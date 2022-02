Dopo Napoli, Taranto: al Sud nuovo tassello alleanza Pd-M5S per le comunali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il patto tra Pd e M5S per le comunali di primavera debutta a Taranto, tra le città più grandi chiamate al voto per i sindaci (alle urne anche Genova, Palermo, Catanzaro e Verona).

Dopo Napoli con la giunta del sindaco Gaetano Manfredi, Dem e pentastellati rilanciano su Taranto, anche nel quadro degli accordi tra Enrico Letta e Giuseppe Conte, e si danno l'obiettivo di convergere sul sindaco uscente, Rinaldo Melucci del Pd, candidato al secondo mandato. Mario Turco, vice presidente M5S, dichiara al Sole 24 Ore che «a Taranto si andrà oltre quanto fatto a Napoli. Li è stato sottoscritto un patto, a Taranto, invece, faremo un “Contratto per i cittadini”. Andremo al confronto e all'integrazione del loro programma col nostro in modo da giungere ad una sintesi condivisa».

«Lavoriamo con tempi serrati e se accordo finale ci sarà, come auspico, sosterremo Melucci già al primo turno» aggiunge Turco. «Le priorità che porremo - prosegue Turco - sono il miglioramento della qualità della vita, le politiche giovanili, la riqualificazione urbana, la trasparenza amministrativa e la capacità di autonomia progettuale e d'investimento pubblico-privato». Questo «per rilanciare la riconversione economica, sociale e culturale del territorio».

Melucci sfiderà Walter Musillo, ex segretario Pd Taranto, candidato sindaco di uno schieramento di 15 liste, “Grande alleanza per Taranto”. Quest'ultima aggrega i civici di Patto per Taranto (dove ci sono i consiglieri comunali che a novembre si sono dimessi in anticipo provocando lo scioglimento del Consiglio), i tre partiti del centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia) e altre formazioni di destra e sinistra.

Sulla sua collocazione, Musillo, che ha lasciato il Pd nel 2018 ma che alle regionali pugliesi 2020 si è candidato per il centrosinistra in una lista a sostegno dell'attuale presidente Michele Emiliano, dichiara: «Io non rinnego assolutamente la mia storia e non la rinnega nessuna lista o partito che mi sostiene».