Borse deboli dopo novembre da record. Nodo Mustier: giù Unicredit, balzo Mps

Sul fronte opposto a passo rapido Diasorin, alla finestra in attesa di sviluppi sul fronte dei vaccini, e Nexi, mentre vanno bene Recordati, Amplifon e Inwit. Il ribasso del petrolio mette sotto pressione i titoli del comparto come Saipem e Eni.

Petrolio, riunione Opec+ sui livelli di produzione



Sotto pressione il petrolio in attesa della riunione dell'Opec+, durante la quale i Paesi dell'Opec e gli alleati, Russia in testa, dovranno decidere se estendere al 2021 i tagli della produzione. Attenzione al tema del rispetto degli accordi mentre la Libia sta incrementando rapidamente il proprio output. I prezzi sono in discesa visto che ancora un accordo non è stato trovato. Wti gennaio sotto i 45 dollari al barile, Brent gennaio sotto i 48 dollari al barile.

BTp, spread e rendimenti in aumento dopo i recenti minimi

Si allarga lo spread tra BTp e Bund che alla fine della settimana scorsa aveva chiuso sui minimi da oltre quattro anni con il rendimento dei decennali italiani che ritoccava ancora il minimo storico. Sul mercato secondario dei titoli di Stato Mts, il differenziale tra il rendimento del decennale italiano benchmark (Isin IT0005413171) e il pari durata tedesco è indicato a 121 punti base, otto in più rispetto ai 113 punti base dell'ultimo closing. In aumento anche il rendimento del BTp decennale benchmark che è indicato allo 0,62% rispetto allo 0,56% dell'ultima seduta. Diversi analisti comunque vedono un differenziale in netta contrazione nel 2021: secondo Hsbc scenderà a 100 punti, per Commerzbank potrebbe scivolare anche fino ai 75 pb, livello che non si vedeva da un decennio.

Un novembre da record per le Borse mondiali

I mercati azionari si apprestano a chiudere un novembre da record. L’indice Msci World delle Borse mondiali ha messo a segno un rialzo del 12 per cento. Un exploit, quello dei listini globali, che ha avuto epicentro l’Europa colpita dalla pandemia. Negli ultimi 30 giorni l’indice Stoxx 600 ha guadagnato il 14% con i listini dei Paesi più vulnerabili, Milano e Madrid, a guidare la corsa con rialzi rispettivamente del 24 e del 27 per cento.

A beneficiare maggiormente di questa forte propensione al rischio, favorita anche dallo sblocco dello stallo politico post-voto negli Usa, sono stati i titoli e i settori che hanno risentito di più delle misure di distanziamento sociale imposte per arginare il contagio. Caso tipico è quello delle compagnie aeree che hanno guadagnato oltre il 27% nell’ultimo mese. Molto bene è andata anche a comparti “ciclici” come le banche (+30%) o le società petrolifere (+38%). Questi titoli hanno sofferto la prospettiva di una recessione da virus registrando ribassi sostenuti nei mesi in cui la pandemia è esplosa e che, con la prospettiva di una ripresa economica, hanno avuto il loro momento di riscatto.