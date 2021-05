Dopo l'oleodotto americano anche Toshiba sotto attacco hacker da parte dei DarkSide

Colpa di Microsoft Exchange



Il caso dell'oleodotto americano, dal punto di vista informatico, pare sia riconducibile ad un mancato aggiornamento di Microsoft Exchange. L'azienda, infatti, secondo quanto trapelato qualche giorno dopo l'attacco, utilizzava una versione del software senza aver installato la nuova patch di sicurezza che il colosso di Rendmond ha rilasciato dopo le vulnerabilità riscontrate negli scorsi mesi. Una noncuranza che avrebbe consentito al gruppo hacker di entrare nei sistemi dell'azienda come una lama nel burro. Al momento, invece, non è chiaro come il gruppo criminale abbia avuto accesso ai sistemi di Toshiba TechGroup.



Chi sono i DarkSide



Secondo Toshiba, insomma, non ci sarebbero circa gli artefici degli attacchi: il gruppo cybercriminale DarkSide. Lo stesso che, secondo quanto stabilito dalla FBI in uno statement dello scorso 10 maggio, ha penetrato il network della Colonial Pipeline. Ma chi sono i DarkSide? Il gruppo è specializzato in attacchi di tipo ransomware: si insidiano nei sistemi delle vittime, ne rubano i dati sensibili e ne bloccano l'accesso. La restituzione avviene successivamente dietro un riscatto in bitcoin.

E se la vittima si rifiuta di pagare, i dati finiscono nelle mercanzie del deepweb. La loro presentazione arriva da un comunicato rilasciato dal collettivo nel dark web (e confermato dal quotidiano tecnologico Vice), dopo il caso dell'attacco all'oleodotto statunitense: «Siamo apolitici, non partecipiamo alla geopolitica, non abbiamo bisogno di legarci ad un governo definito e cercare altre motivazioni. Il nostro obiettivo è fare soldi e non creare problemi alla società. Da oggi introduciamo la moderazione e controlliamo ogni azienda che i nostri partner vogliono crittografare per evitare conseguenze sociali in futuro». Un modo per dire agli Stati Uniti che la loro azione prescinde dalla Russia, dopo le accuse di lavorare per il Cremlino.La verità, però, sembra meno chiara. Perché gli attacchi firmati da quelli di DarkSide hanno sempre obiettivi ben precisi e non hanno mai riguardato aziende russe o cinesi. Inoltre, secondo quanto scrive il sito Formiche.net, il codice malevolo che quelli di DarkSide iniettano nei computer delle vittime, controlla se la lingua impostata è il russo, nel qual caso ignora il terminale in cui si è infiltrato e passa oltre. Un bell'indizio.