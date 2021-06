Dopo Osaka 2025 Roma si candida per Expo 2030

3' di lettura

Dopo l'Expo di Dubai che si terrà nel 2021 (con un anno di ritardo, causa Covid) e quello già assegnato alla città giapponese di Osaka del 2025, Roma si candida presso il Bie per ospitare l'Expo del 2030. Ma la novità è che, per una volta, c'è pieno accordo tra tutti i candidati sindaci della capitale a portare avanti la candidatura.

La lettera a Draghi

In una lettera al premier Mario Draghi i candidati sindaci Virginia Raggi, Roberto Gualtieri, Enrico Michetti e Carlo Calenda chiedono di candidare l'Italia e la sua capitale ad ospitare l'Esposizione universale nel 2030. Si tratta dicono i candidati, di «una grande opportunità per il rilancio definitivo di Roma come importante metropoli internazionale, in grado di attrarre investimenti, proporre al mondo grandi progetti di innovazione e rigenerazione urbana, rilanciare il lavoro e l'economia dell'intero Paese».«Abbiamo la possibilità – scrivono a Draghi i candidati - di coniugare due eventi eccezionali come il Giubileo del 2025 e l'Expo 2030. Non possiamo perdere un'occasione irripetibile. E noi siamo pronti a lavorare insieme per coglierla. È necessario che le Istituzioni e le forze politiche, sociali e produttive del Paese siano unite per avanzare una candidatura solida, capace di presentare l'Italia e Roma come modelli per lo sviluppo futuro delle città e delle società contemporanee, in un'ottica di sostenibilità e inclusione», concludono i candidati a sindaco della Capitale.

Il precedente del no alle Olimpiadi della sindaca Cinque Stelle

La Raggi in più di un'occasione ha spiegato che il suo “no “ alle Olimpiadi era dovuto al fatto che i giochi olimpici richiedono investimenti notevoli per i quali non c'è alcuna sicurezza di un ritorno economico a differenza dell'Expo che può portare prestigio e ricchezza alla capitale.

Gualtieri: chiunque vincerà porterà avanti questo progetto

«Chiunque vincerà – ha precisato Gualtieri al termine di un incontro con la Raggi - porterà avanti questo progetto. Naturalmente serve che Roma adesso faccia bene il suo lavoro per poi presentare la candidatura. Io sono disponibile a dare una mano per una candidatura forte».

Michetti:Roma miglior palcoscenico per qualsiasi evento internazionale

Roma, ha sottolineato Enrico Michetti, «è il miglior palcoscenico per qualsiasi grande evento internazionale. Per questo, è stato un grave errore rinunciare alle Olimpiadi del 2024. Con i grandi eventi si creano importanti opportunità di sviluppo economico, infrastrutturale, culturale ed occupazionale. Adesso - ha aggiunto - dobbiamo far sì che il Giubileo del 2025 sia organizzato in maniera impeccabile e precisa. Inoltre, in questa stessa ottica, penso sia necessario fare tutto il possibile per portare l’Expo 2030 nella Capitale».