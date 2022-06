Dopo la pandemia e con la crisi in Ucraina l’Europa torna al centro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La riscoperta dell’Europa. Dopo gli scossoni della pandemia e la nuova instabilità causata dalla guerra tra Russia e Ucraina, il Vecchio Continente torna al centro delle strategie di internazionalizzazione delle imprese del made in Italy.

«È in atto – spiega Claudio Colacurcio, partner di Prometeia – una mutazione strutturale. In seguito alla crisi del 2009 abbiamo assistito a un’internazionalizzazione guidata dalla crescita economica. Oggi a pesare sulle scelte delle imprese sono soprattutto i fattori geopolitici legati al conflitto in corso, insieme alla sicurezza delle filiere e alla logistica, due tematiche cruciali emerse durante la pandemia».

Loading...

Per il settore dell’arredamento e illuminazione la riscossa è cominciata già nel 2021, quando in alcuni Paesi le esportazioni hanno ampiamente superato la performance del 2019. Spicca tra tutti la Francia: secondo le elaborazioni del Centro studi di FederlegnoArredo si è confermata il primo mercato di destinazione in assoluto con l’export italiano che ha raggiunto 2,25 miliardi di euro, il 23,9% in più rispetto al 2020 e con un balzo del 15,6% rispetto al periodo pre-pandemia. La crescita è stata a due cifre anche in Germania, seconda meta per il design made in Italy, che ha segnato una crescita di quasi il 15% rispetto all’anno precedente e del 14,1% se confrontata con il 2019. A mettersi in evidenza sono stati anche il Belgio (+20% rispetto al 2019) e la Danimarca (+22%), dove gli scambi sono però ancora contenuti.

A premiare nel prossimo biennio saranno soprattutto, dice Colacurcio «la prossimità geografica, la regolamentazione, il coordinamento delle politiche nell’ambito dell’Unione europea e l’effetto-cambio, con l’euro (nei 19 Paesi che fanno parte dell’area) che metterà al riparo dalla volatilità. In particolare per il mondo dell’arredo e del design l’area europea è una destinazione con maggiori affinità culturali con il vivere italiano e una condivisione di valori, come la sostenibilità». Tutti fattori, aggiunge, «che dovrebbero consentire alle aziende italiane del settore di compensare proprio su questi mercati le perdite che sono destinate a subire in Russia».

A dare maggiori soddisfazioni sarà, secondo la società di consulenza, soprattutto un gruppo di cinque Paesi della “vecchia Europa”: Spagna, Francia, Germania, Belgio e Olanda. I primi due, insieme all’Olanda, secondo la Commissione Ue registreranno quest’anno una crescita del Pil oltre la media europea con punte del 4% per Madrid. La Germania, nonostante la frenata del Pil all’1,9% prevista per quest’anno, ma in recupero nel 2023, fa notare Colacurcio, «resterà un mercato rilevante per l’export dell’arredo made in Italy».