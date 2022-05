Dopo la pandemia (e con una guerra in corso), tra Ordine e Disordine

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fin dall'inizio abbiamo sottolineato come la diciassettesima edizione del Festival dell'economia di Trento sarebbe stata una grande opportunità di confronto e di crescita per l'intera città, per il Trentino e per il Paese. Non un evento targato Sole 24 Ore, ma un'occasione di confronto a tutto campo per avere più strumenti di comprensione su dove sta andando il mondo in momenti di cambiamenti epocali.

Un anno fa avevamo intuito che, dopo la pandemia, nulla sarebbe stato più come prima. E che c'erano i presupposti per rimettere in discussione paradigmi consolidati, con l'alternativa tra Ordine e Disordine. La guerra in Ucraina ha rappresentato una accelerazione clamorosa, con effetti tutti da verificare.

L'agenda del Festival, in calendario dal 2 al 5 giugno prossimi, conferma che avevamo visto giusto e che siamo stati di parola definendo un programma ricco di eventi in cui i personaggi più rappresentativi dell'economia, dell'università, delle istituzioni, dell'imprenditoria e della finanza saranno a Trento per condividere momenti d'incontro e di riflessioni. E' il momento giusto per farlo.

Dopo due anni di pandemia e con la guerra in Ucraina in corso, l'ordine globale è alla ricerca di nuovi equilibri tra Occidente e Oriente, tra poveri e ricchi, tra industria e finanza. E, soprattutto, non è affatto chiaro quale sarà il punto di caduta. E' in corso una trasformazione profonda che sta cambiando la storia e la nostra quotidianità, un susseguirsi di avvenimenti che meritano di essere approfonditi e analizzati. Il Festival dell'Economia di Trento rappresenta quindi una occasione formidabile per riflettere sulla realtà economica, politica e sociale che stiamo vivendo.

Tradizione e innovazione contraddistinguono il nuovo format del Festival. La tradizione è rappresentata dal filone dell'accademia e dell'università e vedrà alternarsi incontri e dialoghi con Premi Nobel ed economisti internazionali. L'innovazione è rappresentata da due nuovi filoni di approfondimento che sono stati aggiunti: da un lato l'economia industriale, che troppo spesso viene trascurata in un Paese che non ha mai avuto una politica industriale adeguata, e dall'altro l'economia dei territori, che rappresenta la spina dorsale del sistema Italia e di cui il Trentino è l'alfiere e proprio per questo abbiamo costruito un programma dedicato con il coinvolgimento delle realtà locali di riferimento del territorio trentino.