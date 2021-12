“Dopo la Pandemia, tra ordine e disordine”, scelto il tema del Festival dell'Economia di Trento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Trentino Marketing e Gruppo 24 ORE, gli organizzatori della diciassettesima edizione del Festival dell'Economia di Trento che si svolgerà dal 2 al 5 giugno 2022, promossa dalla Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune e dell'Università di Trento, hanno annunciato il tema prescelto a cui sarà dedicata la manifestazione: “Dopo la Pandemia, tra Ordine e Disordine”.

La Provincia autonoma di Trento, per il tramite di Trentino Marketing insieme al Gruppo 24 ORE, promuoverà l'organizzazione del Festival nel triennio 2022-2024, garantendo il lungo e positivo percorso che lo scoiattolo ha compiuto nei suoi sedici anni di esistenza e che ne ha fatto una delle manifestazioni di punta in Italia e non solo. Coerenza e continuità si aggiungeranno a tutte le novità e le migliorie che la scelta del nuovo partner saprà introdurre.

L'Università di Trento apporterà il proprio contributo attraverso la sua partecipazione al Comitato Scientifico che avrà la responsabilità di indicare le linee guida del programma scientifico del Festival. L'Università di Trento offrirà inoltre un contributo logistico funzionale al Festival, come la messa a disposizione di spazi dell'ateneo per l'organizzazione degli eventi, e contribuirà alle iniziative rivolte alla comunità studentesca.

Il Comune di Trento condividerà proposte e contenuti del Festival in una logica di coerenza con l'offerta culturale e turistica della città. Il Comune concorrerà inoltre al supporto organizzativo della manifestazione, mettendo inoltre a disposizione spazi urbani e istituzionali.

Dopo l'annuncio della nuova struttura organizzativa del Festival, affidata per i prossimi tre anni dalla Provincia di Trento al Gruppo 24 ORE in collaborazione con Trentino Marketing, fervono i lavori per la costruzione dell'agenda del tradizionale appuntamento, che fa del capoluogo trentino il luogo di riferimento per l'incontro ed il dibattito dei protagonisti nazionali ed internazionali dell'economia, delle Istituzioni, dell'impresa, del mondo accademico, filosofico e giornalistico, di tutti gli stakeholder e che, da questa edizione, punterà ad un maggior coinvolgimento della cittadinanza, del territorio e dei target famiglie e giovani. A tale scopo, gli organizzatori hanno definito la composizione del Comitato Scientifico ed istituito un Advisory Board, con il contributo dei quali è stato individuato il tema del 17° Festival.