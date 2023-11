Dopo Le Pen, l’olandese Wilders: gli alleati di Salvini in Europa che imbarazzano Fi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Completo scuro di ordinanza, cravatta azzurra, e tra le mani un cartello bianco, tenuto ben in vista, dalla scritta blu in olandese: ’Geen Cent Naar Italie’, ’Nemmeno un centesimo all’Italia’. In molti ricordano Geert Wilders così, tra le vie de L’Aia, nelle ore più tormentate degli interminabili negoziati che nell’estate del 2020 portarono alla nascita del Recovery fund. Oggi che il veterano anti-Islam della politica olandese accarezza il sogno di diventare premier, il suo manifesto “I Paesi Bassi al primo posto” di trumpiana memoria richiama il dna del sovranismo che punta a un’Europa delle madrepatrie, con la riconquista delle frontiere e delle prerogative nazionali.

Wilders celebrato dall’ultradestra europea

Celebrato dai sovranisti e dall’ultradestra di tutta Europa, il leader dalla retorica incendiaria, che ha sempre puntato sul disprezzo dell’Islam, non solo è amico di Vladimir Putin e primo tifoso di Donald Trump, ma è anche alleato di vecchia data di Matteo Salvini e Marine Le Pen, promettendo una stretta durissima sul fronte immigrazione: controllo delle frontiere olandesi, detenzione e deportazione degli immigrati clandestini, reintroduzione dei permessi di lavoro per i lavoratori all’interno dell’Ue.

I complimenti di Salvini e l’appello a una nuova Europa

Non a caso il leader della Lega Matteo Salvini è stato tra i primi a mandare un sms di sostegno e complimenti “all’amico Geert Wilders” per la vittoria del suo partito Pvv alle elezioni in Olanda. «Altro che inciucio con i socialisti, il 3 dicembre a Firenze nascerà una nuova Europa» ha detto Salvini, ricordando la manifestazione organizzata dalla Lega con gli alleati europei (tra cui Wilders).

Gasparri (Fi): partito di Wilders non compatibile con l’Ue

Nelle stesse ore, Maurizio Gasparri, nuovo capogruppo di FI al Senato (al posto di Licia Ronzulli), intervistato da Qn alla domanda se ritenga che quello di Wilders sia tra i partiti “presentabili” rispondeva: “Non conosco così a fondo la situazione, ma mi pare di no. Questi gruppi molto radicali si devono porre problema dell’inserimento in un sistema di rapporti. L’Europa c’è, come fanno a chiamarsi fuori?»

Le distanze di Lega e Fi su Le Pen

Stessa distanza tra Lega e Forza Italia sul Fronte nazionale di Marine Le Pen. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani (Fi) ha più volte dichiarato, anche come vicepresidente del Partito popolare europeo che: «Per noi è impossibile qualsiasi accordo il partito della signora Le Pen». E ha spiegato che «non si può assimilare la realtà del governo e dell’assetto istituzionale di Bruxelles al governo dell’assetto istituzionale italiano. È ovvio che nessuno in Europa farebbe mai un accordo con la destra tedesca di Afd e neanche con la signora Le Pen, è una questione oggettiva. Io poi non condivido nulla di quello che dicono, noi siamo il Partito popolare europeo e siamo diversi»