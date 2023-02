Dopo il PNRR: il futuro della PA inizia nel 2026

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come sarà la Pubblica Amministrazione del futuro? Questa è una domanda che gli addetti ai lavori si sono posti già molto tempo fa. Sono ormai passati già sei anni – e nell'era del digitale sono tanti – da quando il primo Piano Triennale AgID ha tracciato la strada da percorrere, immaginando che i servizi pubblici, un domani, sarebbero stati cloud first, che le banche dati sarebbero state interoperabili, e che i cittadini avrebbero potuto godere di una user experience digitale modellata sulle loro nuove esigenze. La via era già delineata e man mano si è lavorato per darle maggiore concretezza e definizione, ma mancavano ancora le condizioni per fare sì che questi concetti diventassero realtà. Ora non è più così, e la differenza tra allora e oggi è il PNRR.

La forza del PNRR e il ruolo centrale dei Comuni

Anche se avevamo a disposizione un modello chiaro e coerente per la digitalizzazione della PA, fino al 2021 c'erano ancora limiti importanti per poterlo attuare veramente: poche risorse, la difficoltà di impostare una regia ed un coordinamento efficaci tra i diversi livelli di amministrazione e nel rispetto delle autonomie locali e, soprattutto, la mancanza di un piano operativo. Il PNRR ha il grande merito di aver superato questi ostacoli, rendendo disponibili importanti finanziamenti, identificando chiaramente le piattaforme abilitanti e definendo un piano ambizioso con scadenze cogenti. Non solo, il Piano riconosce ai Comuni un ruolo centrale per realizzare la digitalizzazione della PA. Sono loro il front end verso i cittadini e le imprese e loro che, attuando i progetti previsti dal PNRR, fanno accadere la trasformazione. E gli enti locali, finora, stanno rispondendo bene e interpretando il ruolo come richiesto, come dimostrano i numeri: ad oggi, il 96% dei comuni ha ottenuto un finanziamento sulla base dei decreti pubblicati.

Cloud, interoperabilità e user experience: i capisaldi della digitalizzazione

I cardini su cui deve basarsi la digitalizzazione della PA sono tre. Innanzitutto, la scelta del cloud per tutte le amministrazioni: un punto di partenza necessario per la costruzione della società digitale. In secondo luogo, le piattaforme abilitanti. La Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati, fondamentale per realizzare finalmente l’interoperabilità delle banche dati, l'App IO e la Piattaforma delle Notifiche Digitali, che mettono finalmente la PA in condizione di rovesciare l’impostazione: non è più il cittadino ad inseguire servizi e scadenze, ma è l'amministrazione che, facendo leva sulle informazioni di cui già dispone, fa un passo verso il cittadino.

Infine, la nuova user experience che, insieme a SPID/CIE per l'autenticazione e a pagoPA per i pagamenti, dà uniformità al modo in cui la Pubblica Amministrazione si rapporta con i cittadini. Su tutti questi aspetti, i dati mostrano un quadro decisamente incoraggiante. Dei 7.667 Comuni che finora hanno ricevuto un finanziamento nell'ambito del PNRR, 5.113 lo hanno ottenuto per la migrazione al cloud. Al tempo stesso, nel 2022 il numero di servizi pubblici presenti sull'App IO ha visto una crescita del 122% rispetto all'anno precedente, per un totale complessivo di oltre 170.000 servizi a disposizione dei cittadini. Cittadini che, infatti, utilizzano sempre più queste nuove funzionalità, grazie ad una crescente diffusione dell'identità digitale che ora è nelle mani del 63% della popolazione italiana maggiorenne. Una situazione positiva, quindi, ma la partita è tutt'altro che conclusa, perché per realizzare PA del futuro la digitalizzazione deve essere davvero pervasiva.

Dopo il 2026: la PA di domani

Immaginiamo, dunque, di essere nel 2026 e di aver realizzato il back end dei processi amministrativi, completamente paperless, garantendo la continuità del flusso di lavorazione e approvazione documentale; immaginiamo che un cittadino non debba più rincorrere le pratiche da un ufficio all'altro e che abbia visibilità di tutte le sue interazioni con la PA; immaginiamo di avere a disposizione un'enorme quantità di dati certificati e georeferenziati. Questo modello di Amministrazione Digitale è abilitante non solo per la costruzione di una società più efficiente, ma anche per la realizzazione di una società più sostenibile. Grazie alla digitalizzazione della PA, sarà infatti possibile ottenere amplissime basi dati capaci di descrivere i territori e le città. E, nelle mani dei decisori, questi dati potranno trasformarsi in azioni.