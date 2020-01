Dopo quota 100? «Pensionamenti contributivi agevolati a 64 anni»

Al posto della “pensione di garanzia” per le future generazioni contributive lei propone una nuova integrazione al minimo da finanziare con 500 milioni l'anno su un fondo Inps? Come funziona questo fondo, è a ripartizione o a capitalizzazione? E come si finanzia, con i contributi o con la fiscalità generale?

La pensione di garanzia basata sulla promessa che qualunque cosa accada un soggetto avrà ad esempio, 600 euro al mese, oltre che diseducativa è annoverabile tra le decine di misure assistenziali responsabili del lavoro sommerso e dell'evasione fiscale e contributiva.

La nuova integrazione al minimo di 630 euro al mese opera diversamente da quella attuale; in pratica si divide 630 euro per 30 anni e l'integrazione della pensione a calcolo fino ad arrivare a quella cifra la si avrà in trentesimi per ogni anno lavorato; un incentivo a lavorare di più. L'accantonamento, come attualmente, è a carico della fiscalità generale e gestito in un apposito fondo dall'Inps.



Altra sua proposta: utilizzare i fondi di solidarietà ed esubero per le uscite agevolate con i requisiti Ape sociale (una sorta di Quota 97/98 con 35/36 anni di contributi). In questo caso l'anticipo sarebbe totalmente autofinanziato da lavoratori e imprese? Basta a copertura l'aliquota 0,30%? Non si poteva in questo caso mantenere in vita l'Ape volontario? Quanti lavoratori non avrebbero questa possibilità e rimarrebbero a carico dello Stato? L'Ape sociale e Opzione donna verrebbero cancellate?

Come accade già dal 2000 per le banche, le assicurazioni e fino a qualche anno fa per le Poste e le Esattorie, il fondo è alimentato dal contributo dello 0,30 fino allo 0,33%; il fondo ogni anno dev'essere in pareggio per cui se, per esempio, con lo 0,30% si copre il 70% di tutti i costi, il restante 30% è versato dalle aziende che usufruiscono del fondo in proporzione al numero di lavoratori inseriti nel fondo esubero.



L'Ape volontaria va assolutamente ripristinata. L'Ape social resta operativa e a carico della fiscalità generale per tutti i soggetti che non sono più occupati e che versano nelle condizioni previste; si tratta di circa 3, 4 mila persone per i primi 3 anni e al massimo duemila nei successivi; ovviamente sono i casi più complessi.



Per beneficiare di queste provvidenze (sia per i fondi esubero sia per ape sociale) si dovrà essere disponibili a lavori di pubblica utilità con il coinvolgimento degli enti locali.