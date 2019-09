Dopo Renzi in arrivo altri gruppi: «tana libera tutti» in Parlamento

LEGGI ANCHE / Il partito di Renzi già decisivo al Senato: ago della bilancia in Commissione Finanze

I movimenti per ora sono ancora sotterranei, ma continui e verranno alla luce non appena si farà sul serio sulla legge elettorale. Per Renzi così come per il M5s e Forza Italia il ritorno a un proporzionale puro con sbarramento è la conditio sine qua non per rimanere protagonisti della partita anche in vista dell'elezione del Capo dello Stato. Non a caso, al contrario, Salvini sta puntando tutto sul referendum per resuscitare il maggioritario, sistema che impone all'elettore di schierarsi o di qua o di là perchè un terzo polo non è contemplato e dà ai partiti maggiori il potere di decidere le sorti dei propri alleati (quanti collegi riserverebbe Salvini ai forzisti e quali sarebbero i criteri di selezione...?). È questo il vero campo di guerra. Lo sanno tutti e su questo si deciderà il futuro assetto della politica italiana.