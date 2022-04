Dopo la resilienza in pandemia per l’agroalimentare la ripresa è più lenta

Il valore aggiunto dell'industria alimentare, delle bevande e del tabacco - secondo quanto emerge dal rapporto Istat-Crea - cresciuto dell'1,6% a prezzi correnti ma diminuito del 3,3% in volume nel 2020, ha segnato un consistente incremento in volume nel 2021 (+6%) e una diminuzione del 2,6% a prezzi correnti. Nel 2020 nonostante le attività siano proseguite – spiegano ancora Istat e Crea – l'occupazione nel settore agricoltura, silvicoltura e pesca, misurata in Unità di lavoro (Ula), è diminuita del 2%, a sintesi di un calo del 3,4% della componente del lavoro dipendente e dell'1,3% di quella indipendente. Ancora più decisa è stata la flessione dell'occupazione nell'industria alimentare (-5,2%), che ha indotto un calo complessivo del 2,8% dell'input di lavoro nell'agroalimentare. Segnali di una decisa inversione di tendenza si sono registrati invece nel 2021: le Ula sono cresciute del 3% in agricoltura (+5,5% i dipendenti e +1,7% gli indipendenti) e del 5,4% nell'industria alimentare, recuperando quanto perduto dall'agroalimentare nell'anno precedente in termini di occupazione (+3,6%).