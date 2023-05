Dopo il ritiro di Evenepoel il Giro d’Italia riparte tra sospetti e mascherine

E qui non si può non pensare alla dolorosa vicenda di Sonny Colbrelli, vincitore della Parigi-Roubaix nel 2021, costretto al ritiro qualche mese dopo per un blocco cardiaco in cui rischiò la vita al Giro di Catalogna. Detto tutto questo, i mugugni restano. Mugugni dovuti al fatto che il dominio di Evenepoel, anche dopo aver vinto la crono, non fosse di una superiorità così schiacciante, anzi. Il nuovo leader del Giro, lo scozzese Thomas, era stato battuto solo di un secondo. E anche il suo compagno, l'inglese Hart, aveva perso di pochissimo. Lo stesso Roglic, grande favorito alla vigilia, in classifica stava a 47 “ dal belga.

Evenepoel ha preso la palla al balzo?

Gli avversati di Remco erano tutti lì, pronti a braccarlo, in un fazzoletto di neanche un minuto. Con due terzi del Giro e tutta l'ultima settimana di montagne ancora da affrontare. Da qui nascono le perplessità. Che cioè Evenepoel abbia preso la palla al balzo (del covid) per evitare un confronto più duro del previsto. I due della Ineos, superteam attrezzatissimo, sono fortissimi nelle corse a tappe. Thomas ha già vinto un Tour (2018), Hart il Giro del 2020. Poi c'è Roglic, meno brillante alla partenza, ma sicuramente competitivo nell'ultima settimana. E il portoghese Almeida. Un gruppetto tosto di avversari che gli avrebbero dato battaglia. E il belga, che le sue cartucce nelle crono le aveva già sparate, ne era consapevole. Non a caso, a Cesena, si era detto insoddisfatto. «Pensavo d'andar più forte», aveva borbottato il belga non nascondendo la delusione. Un conto è ripartire, dopo il riposo,con oltre due minuti di vantaggio, un altro è averli tutti dietro pronti per una imboscata. Meglio tornarsene a casa, allora. Con due crono vinte e qualche giorno in rosa nella valigia. Pronta per essere rifatta per il Tour de France che quest'anno si conclude a poca distanza del Mondiale di Glasgow che si disputerà prossimo il 13 agosto, in anticipo sul calendario.

Peccato. Un Giro che avrebbe dovuto essere grande Giro è diventato un Giro di chiacchiere e sospetti. Speriamo che chi resta ci faccia dimenticare i cattivi pensieri.



