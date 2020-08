Dopo la Roma, mezza Serie A finisce in vendita Dopo il club giallorosso, passata a Dan Friedkin e che a Piazza Affari è sprofondato del 30% portandosi al prezzo dell’Opa residuale, ora i riflettori vanno su tutti gli altri club su cui si vocifera da oltre un anno di un possibile passaggio di proprietà di Carlo Festa

Dopo il club giallorosso, passata a Dan Friedkin e che a Piazza Affari è sprofondato del 30% portandosi al prezzo dell’Opa residuale, ora i riflettori vanno su tutti gli altri club su cui si vocifera da oltre un anno di un possibile passaggio di proprietà

Vale il commento fatto da un noto banchiere italiano un anno fa, prima della cessione della Fiorentina a Rocco Commisso: «C’è mezza Serie A in vendita». Così dopo la Roma, passata a Dan Friedkin e che ieri a Piazza Affari è sprofondata del 30% portandosi al prezzo dell’Opa residuale, ora i riflettori vanno su tutti gli altri club su cui si vocifera da oltre un anno di un possibile passaggio di proprietà.

L’offerta per il Grifone

Gli ultimi rumors sono sul Genoa con l’offerta, svelata ieri dall’Ansa, da parte di una cordata italiana, guidata da Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi per acquistare il club più antico d’Italia: una proposta di acquisto del club di Enrico Preziosi, da parte di una cordata la cui capofila è Gestio Capital, un family office con base a Londra fondato da Matteo Manfredi, e che coinvolge in quota minoritaria anche Aser Ventures, la holding sportiva di Radrizzani, proprietario del Leeds che ha riportato il club inglese allenato da Marcelo Bielsa in Premier League dopo 16 anni. Tra i proponenti, in quota minoritaria, anche un fondo statunitense di private equity.

Tuttavia l’offerta viene rispedita direttamente al mittente: «Si tratta di un’offerta ridicola» spiega al Sole 24 Ore il presidente Enrico Preziosi, che chiude in questo modo lo spazio a qualsiasi trattativa, almeno alle condizioni prospettate.

Del resto, della vendita del Genoa si parla ormai da anni ma nessuno è mai riuscito a convincere il presidente del gruppo giochi Preziosi: ci hanno provato con proposte sempre ritenute prive di sostanza personaggi del mondo finanziario come Giulio Gallazzi, ma anche l’imprenditore Giovanni Calabrò che dichiarava l’amicizia con Erdogan e di avere fortune economiche sterminate grazie all’estrazione del nichel in Turchia.

L’altra metà di Genova

E sempre sotto i riflettori per una cessione è anche la Sampdoria di Massimo Ferrero. Proprio negli ultimi mesi Er Viperetta avrebbe ridiscusso con i suoi consulenti sull’intenzione di cedere il club, dopo il fallimento delle trattative con la cordata Vialli per una differenza enorme di valutazione: circa 50 milioni di euro.