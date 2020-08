Arrivano Russia, Cina e Brasile: ecco i paesi più avanti nella corsa al vaccino. L’Oms: «No a nazionalismi»

Due, infine, i vaccini sviluppati in India in via di sperimentazione clinica.

Ma mentre nel mondo la ricerca sulla lotta al coronavirus avanza, l'Organizzazione mondiale della Sanità invita a «prevenire i nazionalismi sui vaccini» e a «garantire che le innovazioni siano disponibili per tutti, ovunque, a partire da quelli a più alto rischio». Lo ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing periodico sul coronavirus.

L'Oms ha invitato a «non ripetere gli errori del passato», riferendosi in particolare all'approvvigionamento di strumenti di prima necessità per i lavoratori in prima linea all'inizio della pandemia. «Per un periodo di tempo - ha detto Ghebreyesus - alcuni Paesi, causa il lockdown, sono rimasti senza forniture chiave. Il nazionalismo dell'offerta ha esacerbato la pandemia e ha contribuito al fallimento totale della catena di approvvigionamento globale». E' questa dunque - ha aggiunto - la «lezione da imparare: sebbene vi sia un desiderio tra i leader di proteggere prima il proprio popolo, la risposta a questa pandemia deve essere collettiva» perché «nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro.

Dunque, di fronte all'emergenza Covid-19, che Ghebreyesus ha definito «una delle sfide più difficili che abbiamo mai affrontato», l'Oms si propone quale punto di raccordo e coordinamento, anche sui vaccini. «Ad esempio - ha detto il direttore generale - una volta identificato un vaccino di successo, il gruppo consultivo strategico dell'Organizzazione fornirà raccomandazioni per il loro uso appropriato ed equo». In particolare «si propone di implementare l'assegnazione dei vaccini in due fasi: nella fase 1, le dosi saranno assegnate proporzionalmente a tutti i Paesi partecipanti contemporaneamente per ridurre il rischio complessivo. Nella fase 2, si terrà conto dei paesi in relazione alla minaccia e alla vulnerabilità» “.