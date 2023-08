Pd di Schlein: dopo il salario minimo, focus sulla Difesa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il pressing per l’approvazione di una proposta di legge per l’introduzione di un salario minimo, il pressing del Pd targato Elly Schlein si sposta sul campo della Difesa. Nel corso di un’intervista pubblica all’iniziativa Fornaci Rosse a Vicenza, la segretaria del Pd si è detta d’accordo con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, sul rinvio di cinque anni dell’obiettivo 2% del Pil per le spese militari. Schlein ha così dato la linea. E nel pacchetto dei dossier che andranno a delineare, secondo la strategia della forza politica di opposizione, un autunno “di battaglie”, accanto a salario minimo, salvaguardia della sanità pubblica e contrasto alla «disumanità» del governo su migranti e precari si è aggiunta così la spesa per la difesa.

L’appuntamento delle europee di giugno 2024

La linea di impronta “militante” deve essere fatta, secondo la segretaria, «di ragione e sentimento» e prevede una corsa dall’orizzonte lungo, che ha un obiettivo già segnato col pennarello sul calendario in domenica 9 giugno 2024, quando si voterà per le elezioni europee e anche per tante amministrazioni comunali. Quello, ha ribadito Schlein, è l’obiettivo a cui tutto il Pd deve guardare. E quello, sa bene tutto il Pd, sarà il primo vero banco di prova sul quale si misurerà il consenso della segretaria e le sue possibilità di mettere in campo un’alternativa al governo di Giorgia Meloni.

«Non si combatte denatalità senza lotta alla precarietà»

Ma il vero dossier, in linea con la tradizione e l’impronta politica del Pd, è quello del lavoro, a cominciare dalla partita per rilanciare l’occupazione. «Non si può combattere la denatalità se non si combatte la precarietà del lavoro, che colpisce soprattutto i giovani, e colpisce soprattutto le donne nel nostro Paese - ha sottolineato Schlein (video), intervenuta al congresso del Ps svizzero -. Ci siamo uniti con le altre forze di opposizione per fare una grande battaglia sul salario minimo in Italia, così come so quanto è importante il versante della Sanità pubblica e il tema della ricerca».