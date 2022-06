Dopo la scissione, ecco quanto valgono adesso M5S e Insieme per il futuro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Lontano dalla dimensione di rottura del M5S delle origini, in un centro decisamente affollato: Insieme per il futuro, agli occhi di esperti di sondaggi e comunicazione politica, nasce con una prospettiva elettorale piuttosto incerta. «Nessuno dei sondaggisti si aspettava la scissione», ammette Nicola Piepoli, presidente dell’omonimo istituto di ricerca, secondo cui, rispetto all’elettorato di provenienza, quello dei 5 Stelle, Ipf «può valere il 25% tendente al 30%, mentre il Movimento ne conserverebbe il 75%-70%».

Il parallelo con Renzi

Con queste stime, la forza creata da Luigi Di Maio rosicchierebbe potenzialmente un quarto del 13% assegnato al partito di Giuseppe Conte dai sondaggi più recenti. Risulta una previsione simile dal paragone con il precedente a cui pensa Roberto Weber, presidente di Ixè: «Quando Renzi uscì dal Pd, in termini di fiducia personale, valeva il 18%, ma si portò dietro un consenso del 2%. Di Maio vale il 20% in termini di fiducia personale ma non credo avrebbe quote superiori». Immagina cifre simili Lorenzo Pregliasco, co-fondatore di YouTrend, esperto di comunicazione politica: «Mi aspetto che i primi sondaggi gli diano 2-3 punti nelle intenzioni di voto».

Per Ipf il nodo posizionamento

Saranno Primo Di Nicola e Iolanda Di Stasio i capigruppo, rispettivamente di Senato e Camera, per la neoformazione lanciata dal ministro degli Esteri. A Ipf «manca un posizionamento», nota Pregliasco, ossia «non c’è un effettivo motivo per cui un elettore debba votare» un partito di Di Maio in questo momento. «Gli elettori che diedero il 32% al M5S nel 2018, dubito che ora lo trovino appetibile dopo una scissione che lo porta ancor più verso l’establishment. Ed è difficile pensare che un elettore di centro, con opzioni come Azione, Iv, FI, scelga lui. La sfida è costruire qualcosa che crei consenso o alleanze. Per ora è un’operazione parlamentare, non elettorale».

Fiducia ancora marcata per Conte

Il consiglio di Piepoli al ministro degli Esteri «è di essere meno personale possibile: sia democratico all’interno e vicino agli elettori». La gara sul “mercato del consenso” con il brand M5S dipenderà anche dalle mosse di Conte. Per Weber «la fiducia dell’ex premier è ancora marcata, anche se usurata rispetto a quando era a Palazzo Chigi. Finché c’è lui, il M5s può tornare a galla. Ma anche loro hanno un posizionamento difficile. E altre forze politiche non gli perdonano di essere nati».