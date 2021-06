Dopo la scossa Fed, riflettori ancora sull’inflazione

2' di lettura

Il meeting della Fed di mercoledì scorso ha lasciato il segno sui mercati finanziari. L’atteggiamento più vigile sull’inflazione e l’ipotesi di rialzo dei tassi prima del previsto ha zavorrato pesantemente l’oro, che ha lasciato sul terreno quasi il 6 per cento. Tra i listini azionari internazionali solo Zurigo, Seul e il Giappone hanno chiuso sulla parità. Piazza Affari ha ceduto quasi il 2 per cento risultando tra le peggiori. Nella setttimana entrante riflettori sugli indici Pmi in eurozona e ...