Dopo Shanghai, Pechino: test di massa per valutare il lockdown estremo

Chi è in lockdown è stato costretto a rimanere in casa per ricevere i beni grazie ai sistemi di delivery organizzati dal pubblico, mentre a chi vive in aree controllate è stato fatto divieto di uscire dalla propria comunità. Nelle aree sottoposte a un regime di prevenzione scattava il divieto di raduno. Di fatto Shanghai ha subìto in tre settimane uno stravolgimento dei suoi ritmi di vita atavici, anche a livello di brulicanti relazioni di vicinato.

Anche nel resto della Cina nelle ultime ore sono stati segnalati 1.566 nuovi casi, con altre 16 suddivisioni a livello provinciale colpite da nuovi focolai tra cui la provincia nordorientale di Jilin con 60 contagi e l’Heilongjiang con 26.

Nonostante questa situazione, Pechino non demorde e continua a perseverare nella politica Zero-Covid, l’unica, a detta dello stesso presidente Xi Jinping, in grado di garantire la salute dei cinesi, anche a discapito del benessere dell’economia.