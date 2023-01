Dopo Tesla anche Ford ritocca i listini Si conferma l’ipotesi di una nuova guerra dei prezzi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo Tesla arriva anche Ford, tanto che si rafforza l’ipotesi che sul mercato sia iniziata una guerra dei prezzi dopo una lunga fase di crisi dell’offerta e di prezzi sostenuti. Il produttore americano sta incrementando la produzione del crossover elettrico Mustang Mach-E e sta inoltre riducendo i prezzi del modello elettrico fino all’8,8%, su alcune versioni. La decisione arriva qualche settimana dopo la riduzione dei prezzi praticata dalla stessa Tesla su alcuni modelli.

La crisi dei microchip in realtà non è ancora finita ma le case produttrici, per adesso quelle americane, scelgono di sfruttare la catena di approvvigionamento semplificata per le auto elettriche, il calo dei prezzi dei componenti elettronici e intervengono sui prezzi. Ma il tema è anche un altro: Ford infatti ha anche affermato che le riduzioni di prezzo fanno parte del piano dell’azienda per mantenere il veicolo competitivo in un mercato in rapida evoluzione.

«Non cediamo terreno a nessuno» ha dichiarato Marin Gjaja, chief customer officer del business dei veicoli elettrici di Ford. Si tratta di una mossa che guarda da un lato al concorrente a stelle e strisce e dall’altro, forse, ad un mercato “spaventato” dalla possibilità che crollino definitivamente le barriere verso le auto Made in China – come accaduto vent’anni fa per i modelli giapponesi o coreani –, che vantano tecnologie mature, nel campo dell’elettrico, e prezzi concorrenziali.

La scelta del produttore Ford è stata quella di ridurre i tempi di attesa dei clienti e tagliare i prezzi del Mach-E – modello che è il diretto concorrente del Model Y di Tesla – dall’1,2 all’8,8%, pari in valore assoluto a “sconti” compresi tra 600 e 5.900 dollari.

In Italia il mercato è stato caratterizzato finora da un deciso rialzo dei prezzi, confermato dall’ultima rilevazione del Centro Studi Fleet&Mobility relativa al prezzo medio di una autovettura, balzato a 26mila euro con un incremento del 7% rispetto ai 24.300 euro del 2021, pari al +24% rispetto al 2019. Un trend che ha caratterizzato l’intero mercato europeo. Ora però la scelta di Tesla, che ha ritoccato al ribasso i prezzi sul mercato Emea, a cui si affianca anche Ford, cambia lo scenario.