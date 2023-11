Dopo il trattato del Quirinale e quello di Aquisgrana, arriva il Piano d’azione tra Italia e Germania

Trattato del Quirnale, Macron accolto da Mattarella e Draghi

Il trattato di Aquisgrana

Il 22 gennaio 2019 Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno firmato il Trattato di Aquisgrana (dalla città dove si è svolta la cerimonia: Aachen/Aix-la-Chapelle), trattato di cooperazione bilaterale franco-tedesca che ha fatto seguito, ampliandone i contenuti, al Trattato dell’Eliseo firmato nello stesso giorno del 1963 da Charles de Gaulle e Konrad Adenauer. L’obiettivo dell’intesa è creare una grande convergenza tra i due paesi. «Germania e Francia vogliono affrontare insieme le grandi sfide del 21esimo secolo», si legge nel comunicato reso noto in quei giorni dal portavoce del governo tedesco. Il trattato vuole stringere rapporti più stretti tra Germania e Francia nei campi dell’economia politica, della politica estera e di sicurezza, nella cultura, nella formazione, nell’ambito della ricerca e della politica tecnologica, nel clima e nella politica ambientale, così come nella cooperazione sui confini e tra le società civili. In quell’occasione, con quel trattato bilaterale Merkel e Macron hanno voluto dare impulso all’unità europea in un momento in cui i rischi di rafforzamento dei partiti populisti ed euroscettici non erano certo alle spalle e in cui il panorama politico europeo era caratterizzato da nuove faglie di divisione politica (tra Est e Ovest).

Perché il trattato di Aquisgrana è un trattato «figlio di un dio minore»

