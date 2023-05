Dopo tre anni di fermo, riapre il terminal 2 di Malpensa

I punti chiave Quest’estate 5 milioni di passeggeri

È un ulteriore segnale di ritorno alla normalità, dopo la tempesta del Covid. Da mercoledì 31 maggio, riapre a compagnie aeree e viaggiatori il terminal 2 di Malpensa. E lo fa in veste profondamente rinnovata. Chiuso nel giugno 2020 a causa della pandemia e al conseguente crollo del traffico aereo, il terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa torna operativo confermandosi la casa di easyJet con un look nuovo di zecca. L’obiettivo di Sea, la società che gestisce l’aeroporto e dell'aviolinea britannica, è migliorare l'esperienza di viaggio dei passeggeri, dalle fasi di check-in e controlli fino a quelle di imbarco.

Solo nella giornata di riapertura sono stimati oltre 20mila i passeggeri easyJet che transiteranno dal terminal 2 di Malpensa. Un’inaugurazione affollata che darà il via a un’estate di grandi aspettative per la compagnia arancione, in cui quest’ultima prevede di trasportare un totale di quasi 5 milioni di passeggeri verso oltre 60 destinazioni, arrivando a basare 23 aerei presso il proprio principale hub di easyJet in Europa continentale.

Dice Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia: «Celebrare il nostro ritorno al terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa, insieme al 25esimo anniversario del primo volo di easyJet a Milano e in Italia, è per noi motivo di orgoglio. Dal maggio 1998 a oggi abbiamo trasportato 90 milioni di passeggeri da e verso questo aeroporto, a conferma del continuo impegno della compagnia sull’Italia e sulla Lombardia in particolare. Quest’estate prevediamo di far transitare al terminal 2 quasi 5 milioni di passeggeri per quello che sarà a tutti gli effetti un ritorno ai livelli pre-pandemia. Con 23 aerei basati, oltre 60 destinazioni e un team di circa 900 persone, Milano Malpensa è la principale base di easyJet nell'Europa continentale».

Aggiunge Armando Brunini, amministratore delegato di Sea: «La riapertura del terminal 2 di Malpensa è una ulteriore conferma che abbiamo recuperato il traffico passeggeri pre Covid e che la pandemia è definitivamente finita».

Il terminal 2 sarà comunque sempre più orientato a ospitare i voli low cost, permettendo di aumentare le tratte verso le capitali europee e raggiungere inedite destinazioni continentali.