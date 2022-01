Dopo la (troppa?) stabilità della Merkel, la Germania deve scommettere sul futuro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel 2022, la Germania dovrà adattarsi al fatto di essere governata da un nuovo cancelliere, il primo dopo oltre sedici anni. Ma questo non significa che l’era di Angela Merkel sia conclusa. I tedeschi, e gli europei, dovranno convivere con la sua eredità, e sebbene l’ex cancelliera sia stata quasi universalmente elogiata per la sua leadership risoluta, la storia futura potrebbe non essere così benevola nei suoi confronti.

In un’epoca di cambiamenti rapidi e radicali a livello mondiale, né la Germania né l’Europa sono riuscite a tracciare una nuova rotta ben definita. Sebbene Merkel abbia scongiurato svariate catastrofi, la sua prudenza può aver esacerbato numerosi altri problemi, come ad esempio la crisi finanziaria greca. Fra l’altro, molte crisi dal passo più lento in Germania – tra cui la sfida demografica, la stagnazione tecnologica, il cambiamento climatico e l’aumento delle disuguaglianze – hanno avuto modo d’inasprirsi essendo state trascurate.

Sicuramente, gli storici di domani sottolineeranno l’affidabilità di Merkel nella gestione della crisi, la sua leadership prudente, e la sua abitudine di ascoltare tutte le parti in causa prima di prendere una decisione. Tuttavia, con il senno di poi, apparirà anche evidente che è stata una regina in un regno di ciechi. In un’epoca in cui l’Europa era tormentata da un’emergenza dopo l’altra, l’ex cancelliera si è distinta non tanto per la sua lungimiranza quanto per l’assenza di leadership che la circondava.

Merkel non è stata una politica visionaria. Avendo iniziato il suo mandato subito dopo aver sconfitto con uno stretto margine l’ex cancelliere socialdemocratico Gerhard Schröder, non ha mai tentato di attuare le drastiche riforme liberiste che lei e l’Unione cristiano-democratica avevano promesso durante la campagna elettorale del 2005. Che fosse il risultato di un calcolo elettorale o di un’autentica mancanza di impegno ideologico, l’ambizione strategica sarebbe stata gravemente carente nel resto della sua carriera politica.

Lo stesso vale per il suo ruolo all’interno dell’Europa. Pur essendo considerata un’europeista provetta, il suo approccio alla gestione della crisi ha spesso rivelato un’assenza di solidarietà europea. In varie occasioni ha preso decisioni unilaterali senza consultare o coinvolgere gli alleati, come quando ha detto addio all’energia nucleare o ha sostenuto il progetto Nord Stream 2, il gasdotto che dalla Russia arriva in Germania bypassando la Polonia e l’Ucraina, rendendole così più vulnerabili alle pressioni del Cremlino. Fra l’altro, durante le varie crisi dell’eurozona, Merkel ha fatto il minimo indispensabile per preservare l’integrità dell’Unione europea, rifuggendo quei cambiamenti che avrebbero conferito al blocco una base più stabile ed egualitaria.