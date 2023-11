Dopo il via libera delle agenzie di rating arriva primo verdetto Ue sulla manovra

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Governo Meloni ha da poco incassato l’ultimo dei giudizi rassicuranti delle agenzie di rating, quello positivo di Moody’s - il 17 novembre, dopo, in ordine di tempo, quelli di Standard & Poors (20 ottobre), quindi Dbrs una settimana dopo e Fitch il 10 novembre - che già si trova a sostenere un altro esame: quello della Ue. Oggi la Commissione europea esamina il Documento programmatico di bilancio (Dpb) per il 2024 dell’Italia. Produrrà un parere, atteso nelle prossime ore. Si tratta di una prima pagella, in quanto il giudizio finale sulla manovra da parte dell’Unione europea sarà aggiornato in primavera.

Il parere della Commissione europea

Il parere espresso dalla Commissione europea è basato sull’aderenza della manovra alle raccomandazioni espresse a maggio da Bruxelles. L’attesa della vigilia è che non ci siano grandi sorprese dalla parte più numerica, messa a punto da Roma con grande attenzione alla tenuta dei conti pubblici. Le raccomandazioni di maggio per la prima volta hanno guardato al Patto di stabilità con al centro il nuovo parametro di spesa, chiedendo all’Italia di assicurare una politica di bilancio prudente limitando a non più dell’1,3% l’aumento nominale della spesa primaria netta finanziata a livello nazionale. Questo, aveva chiarito in quell’occasione Bruxelles, avrebbe assicurato un miglioramento annuo del saldo strutturale di bilancio pari almeno allo 0,7% del Pil. I giudizi sui Dpb sono basati sulle previsioni che mercoledì 15 novembre sono state diffuse dall’esecutivo comunitario, e qui il miglioramento del saldo strutturale dell’Italia è già visto all’1%, cioé oltre quanto richiesto.

Loading...

Le altre variabili prese in considerazione da Bruxelles

Rispetto alla parte più politica del giudizio , invece, nelle raccomandazioni di maggio oltre al risanamento graduale e sostenibile dei conti figurano tra l’altro, quella di un assorbimento efficace dei fondi europei, l’attuazione del Pnrr, il calo delle imposte sul lavoro, la corretta attuazione della legge delega sulla riforma fiscale, la razionalizzazione delle spese fiscali e l’allineamento dei valori catastali ai valori di mercato.

Il Documento programmatico di bilancio

Il Dpb è un documento programmatico che viene inviato alla Commissione europea entro il 15 ottobre di ciascun anno nel quale i Paesi dell’area dell’euro illustrano all’Europa in forma sintetica (con tabelle) e standardizzata il proprio progetto di bilancio per l’anno successivo. Entro il 30 novembre, la Commissione europea adotta, e presenta all’Eurogruppo, un parere sul Dpb in cui viene valutata la conformità dei programmi di bilancio alle raccomandazioni formulate nell’ambito del Semestre europeo, nonché la congruità della manovra rispetto agli obiettivi programmatici indicati dallo Stato membro. Il parere, per ogni singolo paese e per l’area dell’euro nel suo complesso è reso pubblico. Nel caso in cui sia riscontrata un’inosservanza particolarmente grave degli obblighi assunti nel Patto di stabilità e crescita, al Paese potrà essere chiesto di rivedere il proprio documento programmatico di bilancio per tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.