Dopo Wirecard, Adler: nel real estate Berlino teme un altro buco a nove zeri

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«L’elefante nella stanza si chiama Wirecard». La stanza è quella di Adler, il gruppo immobiliare tedesco travolto da un’ondata di vendite in Borsa dallo scorso ottobre e a tutt’oggi nell’occhio del ciclone, impegnato a smontare la rosa delle accuse lanciate dal noto short seller Fraser Perring, presunte ma non ancora provate come infondate: manipolazione di dati, frode, valutazioni fittizie, bilancio gonfiato. Le azioni Adler, gruppo con sede legale a Lussemburgo e sede operativa a Berlino, hanno...