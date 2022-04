Doppia apertura a Milano per Dolce&Gabbana Casa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il sogno sarebbe stato aprire in tempo per la stagione natalizia 2021 almeno uno dei due negozi dedicati alla linea casa di Dolce&Gabbana. Ma i tempi erano davvero troppo stretti, anche per chi, come i due stilisti-imprenditori e i loro collaboratori, sono abituati a darsi traguardi molto ambiziosi. Come spesso accade, prendersi un po’ di tempo in più aiuta a raggiungere il migliore dei risultati: il 6 aprile è stato il grande giorno dell’inaugurazione, a Milano, di due negozi dedicati alla neonata Dolce&Gabbana Casa , i primi al mondo, ai quali potrebbero seguirne altri. Uno è in corso Venezia (foto in alto), dove prima si trovava lo spazio (da oltre 1.200 metri quadrati) dedicato al pret-à-porter donna e alle collezioni junior; il secondo è in via Durini, dalla parte opposta di piazza San Babila e da decenni strada “specializzata” in negozi dell’arredo-design. Nel primo ci sono tutti i complementi, termine usato nel settore che comprende piccoli mobili ma anche accessori tessili o per la cucina. Nel caso di Dolce&Gabbana sono cuscini in twill e duchesse, trapuntini stampati, servizi di bicchieri in vetro di Murano soffiato a bocca e piatti in ceramica siciliana per una completa mise en place, candele profumate e accessori in legno laccato. Nel secondo negozio ci sono i mobili: dagli ampi divani in tessuto ai tavoli in rovere laccato, fino ai mobili bar accessoriati. La collezione e la boutique di via Durini sono frutto della partnership tra Dolce&Gabbana e Luxury Living Group , azienda leader nel segmento dell'arredo di lusso e lifestyle.

Da Venezia a Milano

Il debutto della collezione casa di Dolce&Gabbana era stato a Venezia alla fine di agosto: gli stilisti avevano deciso di unire la presentazione di mobili e complementi alle giornate dedicate ad alta moda, alta sartoria, alta gioielleria e orologeria, unendo al classico pubblico della moda (giornalisti, operatore del settore e naturalmente clienti, arrivati da tutto il mondo) quello del design. Ed erano stati in tanti a stupirsi, proprio tra chi è abituato a vedere le novità del settore. Stupirsi piacevolmente, si intende: perché la collezione casa è frutto della creatività di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, unita al know how artigianale e manifatturiero del legno-arredo italiano ed è un progetto chiaramente ambizioso e di lungo periodo.

Quattro temi (per iniziare)

Blu Mediterraneo, Leopardo (qui sopra), Carretto Siciliano (foto in alto), Zebra: sono i quattro temi della collezione Dolce&Gabbana Casa presentati in anteprima a Venezia e che evocano il lifestyle, il rispetto della tradizione e l'innovazione da sempre parte del Dna del brand, come sottolineato dai due stilisti fin dal debutto in Laguna. Gli allestimenti del negozio di corso Venezia, in particolare, potrà cambiare frequentemente, anche includendo altre iniziative e partnership del marchio, come la linea di piccoli elettrodomestici realizzata da anni con Smeg e le numerose “incursioni” nell’enogastronomia. E poi si avvicina Pasqua e quasi certamente in boutique spunteranno le uova di cioccolato, come quello creato con Baci Perugina, secondo capitolo della collaborazione iniziata con una versione Dolce&Gabbana dei famosi cioccolatini con messaggio (in questo caso tutte brevi frasi firmate, appunto, da Domenico Dolce e Stefano Gabbana).