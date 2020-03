«Doppia guerra del petrolio a sauditi e americani, Mosca rischia grosso» Per Konstantin Simonov, direttore del Fondo per la sicurezza energetica, il Cremlino ha sottovalutato Washington e Riad nello scontro sui prezzi di Antonella Scott

La sfida. I ministri dell’Energia dell’Arabia Saudita, principe Abdulaziz bin Salman al-Saud (a sinistra) e della Russia, Aleksandr Novak

I prezzi del petrolio accelerano la corsa al ribasso, ma Mikhail Mishustin non si scompone. «Prima di passare al resto,vorrei dire due parole sull’economia - ha detto giovedì il premier russo aprendo il Consiglio dei ministri -. La situazione è sotto controllo. Abbiamo tutti gli strumenti per affrontarla tranquillamente: risorse sufficienti a mantenere la stabilità finanziaria... Le riserve in valuta e oro della Banca centrale hanno superato i 570 miliardi di dollari, mentre la disponibilità del Fondo per il benessere nazionale è pari a più di 10mila miliardi di rubli (133 miliardi di dollari). Mezzi che ci basteranno a compensare per molti anni le perdite sul budget, anche in caso di prezzi ostinatamente bassi». L’industria russa del petrolio, aggiunge il ministro dell’Energia Aleksandr Novak, resterà competitiva «a qualunque livello di prezzi».

Konstantin Simonov, direttore del Fondo nazionale per la sicurezza energetica

Konstantin Simonov, responsabile del Fondo nazionale per la sicurezza energetica, che da Mosca studia gli intrecci tra la politica e l’industria dell’energia, è molto più cauto sulla decisione russa di spezzare l’intesa con i sauditi: un’alleanza che per tre anni ha contribuito a stabilizzare i prezzi sui mercati, con russi e i produttori dell’Opec d’accordo a condividere tagli alla produzione fino a un totale di 1,7 milioni di barili al giorno. Il patto che si è sciolto la settimana scorsa, con i russi determinati a non lasciare ulteriore spazio sul mercato ai produttori americani di shale oil.

«Al Cremlino non si aspettavano che i prezzi sarebbero crollati del 30%», sostiene Simonov. C’è un’espressione in russo: essere “nella cioccolata”, con gli altri in qualcosa di peggio. «Eravamo convinti - dice il politologo russo - che avremmo potuto spremere gli americani del shale e i sauditi perché noi, diversamente da loro, siamo “v shokolade”, abbiamo le riserve. Ma questo è un gioco molto rischioso. Abbiamo sopravvalutato le nostre forze».

Le ragioni del Cremlino



Le ragioni per cui il governo russo ha deciso di uscire dall’intesa con l’Opec sono molto chiare, ma lo scenario è preoccupante, spiega Simonov al Sole-24 Ore. «Il governo contava su due elementi. Il primo riguarda il costo dell’estrazione di petrolio in Siberia occidentale e del trasporto sul mercato europeo: circa 25 dollari al barile, senza tasse. Questo significa che noi possiamo reggere i prezzi attuali nel confronto con gli Stati Uniti, dove il costo dell’estrazione di shale oil, secondo i calcoli russi, è di circa 45 dollari il barile». La differenza di venti dollari segna un vantaggio importante per i russi.