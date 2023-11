Doppia maturità, stesso voto per la ragazza del ricorso

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Commissioni diverse, ma voto uguale. Ha ottenuto la stessa valutazione la studentessa del liceo linguistico scientifico Galilei di Spadafora (Messina) che con il suo ricorso ha fatto ripetere l’esame orale di maturità a tutta la sua classe. Le decisioni delle due diverse commissioni d’esame sono sovrapponibili: la studentessa ha superato la maturità con lo stesso voto ottenuto la prima volta. Stress finito per questi studenti che sembrano i protagonisti di “Immaturi”, ma il loro non è stato un film. Tutt’altro. Come dimostra l’applauso, liberatorio, di studenti e genitori che ha accompagnato la fine dell’esame sostenuto per la seconda volta per decisione del Tar, dopo che l’Ufficio scolastico regionale della Sicilia aveva individuato gravi irregolarità, confermate dai giudici.

L’interessamento del ministero



Del caso si era interessato il ministero dell’Istruzione e del merito che, come ha detto il ministro Giuseppe Valditara, «aveva già fatto tutte le sue verifiche» e che «aveva già affrontato il tema». A chiudere la prova è stata la studentessa la cui famiglia aveva presentato il reclamo dopo gli esiti finali della maturità: promossa, ma con un voto che, secondo il ricorso, non rispecchiava il percorso scolastico e perché sfavorita rispetto agli altri nove compagni di classe. Ma l’esito non è cambiato, il voto è stato lo stesso della precedente commissione.

Tra applausi (liberatori) e ringraziamenti

«Si manifesta soddisfazione per la positiva conclusione della sessione d’esame e si augura a tutti i ragazzi un futuro denso delle soddisfazioni che meritano, ognuno secondo le proprie aspirazioni». Lo afferma l’avvocato Maria Chiara Sgrò legale della famiglia che con il suo il ricorso ha fatto ripetere gli esami di maturità nel liceo scientifico Galilei di Spadafora, ringraziando «il dirigente scolastico provinciale Stello Vadalà e tutta l’istituzione scolastica, compresa la Commissione d’esame nominata, per la professionalità e la partecipazione, anche umana, dimostrata in una vicenda così complessa da gestire». Antonio, portavoce degli altri compagni, afferma che la classe «ha sostenuto l’esame con onestà, sincerità e tranquillità». «Ringraziamo la Commissione per averci messo a nostro agio - ha aggiunto alla presenza dei legali dei ragazzi, gli avvocati Caterina Galletta e Andrea Fiore - il Galileo non è solo la scuola del ricorso. Noi viviamo a testa alta e per questo bisogna fare chiarezza dicendo la verità, ovvero che tutti noi siamo stati trattati nello stesso modo».