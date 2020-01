Doppia pulizia con l’olio detergente viso Una formula a base oleosa per la pulizia della pelle del viso e del contorno occhi. L’olio detergente viso fa parte della beauty routine coreana. Tre prodotti per tre fasce di prezzo di Annalisa Betti

Cos'è. Una formula a base oleosa concepita specificamente per la pulizia della pelle del viso, anche per il contorno occhi. Può sembrare strano, forse contraddittorio, usare un olio per detergere: in Italia siamo abituate al duo latte + tonico o a un detergente schiumogeno, mentre l'olio fa da sempre parte della beauty routine coreana, la K-Beauty, che soltanto in tempi recenti si è fatta conoscere in Occidente, dove tuttavia deve fare i conti con ritmi e consuetudini che difficilmente accordano tempo, soldi e spazio ai famosi dieci passaggi del rituale.

Nonostante questo, possiamo comunque adottare l'abitudine della doppia pulizia, che prevede prima l'olio detergente, appunto, seguito da una seconda formula a base acquosa, ad esempio una mousse. Un valido manuale di approfondimento è “Beauty Secrets – Dalla Corea il rituale in 10 step per una pelle luminosa e perfetta”, edizioni Vallardi: divertente e utile, è pieno di informazioni e consigli.



Tornando all'olio detergente, se amate la cosmesi naturale, una valida alternativa è l'olio di cocco puro, solitamente venduto in barattolo, che si acquista nei negozi bio. Dato che a temperatura ambiente si solidifica, va prima sciolto semplicemente immergendo in acqua calda il vasetto chiuso.



Come si usa: l'olio detergente va applicato sulla pelle asciutta, massaggiato con i polpastrelli su tutto il viso (compreso il contorno occhi, per rimuovere anche qui il make-up) per poi essere emulsionato con acqua e sciacquato. A questo punto, se volete un'azione più profonda, potete usare un panno in microfibra o una spugnetta morbida, come ad esempio la Visage Natural di Cotoneve, che è in cellulosa naturale e non graffia.



Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Olio Struccante Detergente Viso & Occhi di Nivea è in due versioni: con olio di macadamia rigenerante, perfetto per pelli secche o sensibili, e con olio di cocco vitalizzante, ideale per pelli normali. In entrambi i casi, è molto efficace ma nello stesso tempo delicato e non lascia alcun residuo o sensazione di untuosità (euro 4,99 per 150 ml, presso la gdo).