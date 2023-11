Doppia rilevanza e connettività sono le sfide per le imprese italiane

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il bilancio di esercizio è da sempre il principale strumento con cui le imprese comunicano i propri risultati economico-finanziari a investitori, creditori e altri utilizzatori esterni. Ma oggi non basta più.

Già con l’introduzione dell’obbligo della Dnf (Dichiarazione non finanziaria), avvenuta in Italia con il Dlgs 254/2016, il perimetro dell’informativa annuale d’impresa ha iniziato ad ampliarsi, affiancando a stato patrimoniale, conto economico e altri prospetti contabili alcune informazioni di natura non finanziaria. Con la nuova direttiva Csrd (Corporate sustainability reporting directive) tale perimetro è destinato ad ampliarsi ulteriormente, per comprendere informazioni sulla sostenibilità, declinata nelle sue tre dimensioni ambientale, sociale e di governance. L’obbligo di tali informazioni – previsto già dal 2024 per le imprese oggi assoggettate all’obbligo di Dnf – andrà a estendersi gradualmente anche alle imprese non quotate di grandi dimensioni, a Pmi quotate e società extra-Ue.

Abbiamo già avuto modo di trattare, in un precedente editoriale, delle numerose sfide che le imprese si trovano ad affrontare in vista dei nuovi obblighi informativi. Tra le sfide principali, meritano un particolare approfondimento quella della doppia rilevanza (double materiality) e quella della connettività (connectivity).

I nuovi principi europei di rendicontazione di sostenibilità (Esrs) – recentemente approvati dalla Commissione Europea – prevedono che le imprese comunichino le informazioni sulla sostenibilità dopo averne valutata la rilevanza secondo una doppia prospettiva: quella dell’impatto e quella finanziaria. Si tratta del principio della c.d. doppia rilevanza, che prevede che un’informazione sia da considerare rilevante (e quindi vada comunicata) quando si può definire tale dal punto di vista dell’una e/o dell’altra dimensione.

Ma cosa si intende esattamente per rilevanza dell’impatto e rilevanza finanziaria? La rilevanza dell’impatto si può definire come rilevanza “inside-out”, ossia dall’impresa verso l’esterno. Essa è da intendersi come rilevanza degli impatti (positivi o negativi) dell’attività dell’impresa e della sua catena del valore su persone e ambiente relativamente a questioni di sostenibilità. La rilevanza finanziaria è da intendersi invece come “outside-in” ed è più simile a quella a cui da sempre siamo abituati a pensare quando si tratta di bilanci di impresa. Un’informazione è da considerare rilevante (e quindi va comunicata) dal punto di vista finanziario se la sua omissione o errata indicazione può influenzare le decisioni dei fruitori dell’informativa d’impresa comportando effetti finanziari rilevanti sulla stessa. In tal caso, occorre valutare rischi o opportunità che scaturiscono da questioni di sostenibilità e che potrebbero impattare sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell’impresa.