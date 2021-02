Doppiatori addio: l’attore originale parla in lingue diverse grazie all’Ai

A parte il fascino di ricreare fedelmente le voci di attori famosi in altre lingue, Deepdub si propone come alternativa efficiente all'uso di doppiatori per doppiare singoli film o programmi televisivi. Non a caso lo scopo dichiarato di Deepdub è quello di aiutare i servizi di streaming - Netflix, Disney +, HBO Max e non solo - ad accelerare la transizione utilizzando l'intelligenza artificiale per le loro esigenze di localizzazione.

Un obiettivo ambizioso, confermato dalla recente acquisizione di Kevin Reilly, ex chief content officer di HBO Max e Warner, entrato a far parte del comitato consultivo dell'azienda diverse settimane fa.

Se, come è lecito aspettarsi, l'apprezzamento da parte dei produttori di contenuti sarà unanime, la tecnologia di Deepdub potrebbe rappresentare un punto di svolta per l'industria del doppiaggio che in questo modo perderebbe gran parte dei suoi guadagni. Un comparto che solo in Italia da lavoro a più di 2mila lavoratori, frutto di una tradizione tra le più apprezzate al mondo.