Doppietta Toyota al Rally Safari con Ogier e Katsuta

Che gara! Difficile definire il Safari Rally Kenya che è stato, come da attese, estremamente impegnativo, con molti equipaggi in difficoltà durante l’intero weekend. Con un Ogier settimo a più di due minuti dopo un problema di venerdì mattina, ma ha saputo recuperare con grande impegno ed esperienza.

Era terzo all’inizio della giornata conclusiva, composta da prove cronometrate brevi ma molto impegnative. Già nella prima fase della giornata Neuville ha dovuto abbandonare la gara a causa della rottura dell’ammortizzatore posteriore destro e Katsuta è passato al comando di un rally per la prima volta, con Ogier alle spalle.A solo due speciali dalla fine, le due Toyota Yaris erano in testa e hanno combattuto fino alla fine per la vittoria.

Alla fine Ogier ha utilizzato tutta la sua esperienza ottenendo la vittoria assoluta, seguito dal compagno di squadra giapponese. Questa è la quarta doppietta Toyota della stagione e la nona vittoria conquistata dalla Toyota nella storia del Safari Rally.

E chiudere il podio, Tanak autore del miglior tempo sulla Power Stage che già ha permesso di portare a casa il massimo dei punti in palio.

Classifiche piloti e costruttori

La classifica piloti vede primeggiare il campione del mondo in carica, Ogier che è ora a 133 punti, ben 34 davanti al compagno di squadra Evans, che rimane secondo in classifica a 99 punti. Terzo in classifica Neuville con 77 punti, seguito da Tanak a 69, Katsuta a 66 e Rovampera a 56 punti. La classifica costruttori vede in testa Toyota con 273 punti, seguita da Hyundai a 214 e Ford a 109 punti. Il prossimo appuntamento del Mondiale rally sarà dal 15 al 18 luglio al Rally Estonia.



