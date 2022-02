Doppio reato per l’importazione della Vespa taroccata made in China

Ascolta la versione audio dell'articolo

Doppio reato per chi importa dei ciclomotori, made in China, che richiamano le caratteristiche della Vespa, sui quali c’è uno scudetto tricolore. Con il tentativo di imitazione del mitico scooter viene infatti usurpata la proprietà intellettuale della Piaggio, mentre con l’ingresso nel territorio scatta l’importazione di un bene con segni contraffatti. La Corte di cassazione (sentenza 5847) respinge il ricorso dell’importatore, indagato anche per il reato di ricettazione, contro il sequestro preventivo dei ciclomotori e le accuse che gli venivano mosse.

Il richiamo al made in Italy

Ad avviso della difesa, infatti, i veicoli, importati da una società italiana - circostanza che spiegava il tricolore - non rientravano nell’ambito di protezione del brand Piaggio che sarebbe anche un marchio debole. Affermazioni respinte al mittente dalla Suprema corte. Negli scooter provenienti dalla Cina c’era un riferimento al Made in Italy «e comunque uno scudetto richiamante la produzione nazionale», e tanto bastava ad ingannare i consumatori sull’origine del prodotto. Circostanza valida ancora di più nel caso esaminato che riguardava delle motorette che imitavano il design «di un prodotto certamente nazionale, usurpandone la proprietà intellettuale».

Il simbolo della libertà e del boom economico

La lotta alla contraffazione della Casa di Pontedera in realtà dura da decenni, visto che la due ruote icona dell’Italian Style è lo scooter più imitato al mondo. Un’azione di contrasto che il Gruppo Piaggio porta avanti attraverso il costante monitoraggio delle banche dati di design e marchi registrati a livello internazionale e che ha portato, tra l’altro, ad ottenere la cancellazione di oltre 50 marchi registrati da terzi tra il 2018 e il 2020. Il prossimo 23 aprile la Vespa festeggerà il suo 76° compleanno, tanto è passato dal 23 Aprile 1946 giorno in cui la Piaggio depositò un brevetto che sarebbe diventato famoso in cinque continenti. Un marchio globale che ha fatto della Vespa la protagonista di canzoni, storie e film: dalla “Farobasso” usata da Gregory Peck e Audrey Hepburn in “Vacanze Romane” alla “Special 50” simbolo di una libertà, cantata da Cesare Cremonini, che si poteva comprare con 132 mila lire nel ’69.