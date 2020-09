Doppio upgrade di Goldman, Snam strappa su opportunità idrogeno

Il giudizio passa direttamente da sell a buy, il prezzo obiettivo sale a 5 euro. Stima un possibile aumento del 5% dell'utile per azione al 2030

Snam strappa a Piazza Affari ed è tra i migliori titoli dell’Ftse Mib in scia a un report di Goldman Sachs che ha decretato un doppio upgrade, da sell a buy, del titolo sia per un aumento della valutazione del core business del gruppo (il trasporto gas) sia per le opportunità nell’idrogeno: tutto ciò – precisano gli analisti americani - rendono lo sconto di Borsa rispetto ad altri competitor “ingiustificato”.

Nuove opportunità di investimento nell'idrogeno

In particolare, secondo Goldman, dalla nuova possibile configurazione delle reti di trasporto gas e degli storage, nasceranno per Snam opportunità di investimento nell’idrogeno tra il 2025 e il 2050 pari a 8 miliardi di euro, circa il 40% della sua attuale Rab. Numeri che a livello europeo crescono in modo esponenziale con Capex previsti di 55 miliardi di cui la maggior parte entro il 2040.

Stima aumento utile per azione del 5% dal 2030

Uno scenario in cui l’idrogeno assumerà un ruolo centrale nel trasporto gas in Italia (che Goldman Sachs ora stima con una probabilità del 50%) potrebbe richiedere a Snam un aumento degli investimenti del 30% circa tra il 2025 e il 2030 e questo – aggiunge la banca – potrebbe portare a un incremento stimato dell’utile per azione del 5% dal 2030 e del 10% dal 2040. L'idrogeno, va ricordato, è sempre stato considerato dal ceo di Snam, Marco Alverà, uno dei pilastri per lo sviluppo futuro del business e in generale per la transizione energetica globale.

Il prezzo obiettivo passa da 4,25 a 5 euro

Più a breve termine, invece, Goldman si attende un Cagr dell’Ebitda del 3% tra 2020 e 2025 in virtù di una crescita stabile del business regolato e un sostanziale miglioramento in quello non regolato che dovrebbe portare a un apporto di 65 milioni circa a livello di margini lordi dal 2025 mentre si attende un aumento dei costi di finanziamento per i debiti più elevati e una “normalizzazione” dei tassi d’interesse. Per concludere Goldman sottolinea anche di avere portato il target price di Snam da 4,25 a 5 euro. “Da quando abbiamo assegnato la raccomandazione sell, il 28 maggio 2018, le azioni hanno recuperato il 20,8% contro un calo del 6,2% dell’Ftse World Europe: – sottolineano gli analisti – riteniamo che questa sovraperformance sia legata al graduale incremento dei Capex di Snam e al suo carattere difensivo in un contesto di bassi tassi d’interesse”.

