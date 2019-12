Dora Maar, tra surrealismo e attivismo politico

Attivista politica di sinistra, ha girato per le strade di “la zone”, il quartiere più povero di Parigi, per le vie di Barcellona e per le periferie di Londra, fotografando senzatetto e gente disperata per documentare la depressione, scattando immagini nitide, memorabili e ricche di empatia, lontane anni luce dalla perfezione patinata delle foto di moda che le avevano dato fama e ricchezza.



Nel 1935 l'incontro con Picasso, di 26 anni più anziano di lei. Per otto anni fu la sua amante, ma anche la sua musa e la sua ispirazione. Una sala è dedicata alle foto che la Maar fece di Guernica nel 1937, documentando passo passo la creazione dell'opera più politica di Picasso, senz'altro influenzato dalla militanza politica della sua amante.



Un'altra sala raccoglie alcune delle opere realizzate negli anni passati insieme. C'è il celebre ritratto della Maar, la “Donna piangente” di Picasso, ma anche il quadro “La Conversazione” dipinto dalla Maar, che era tornata alla pittura, sua passione originale. L'artista appare di spalle, seduta accanto a una donna bionda vista di fronte, illuminata da una lampadina mentre l'oscurità avvolge la Maar. La donna è Marie-Thérèse Walter, amante di Picasso da molti anni e madre di una sua figlia, che la Maar aveva soppiantato ma che era rimasta molto presente nella vita dell'artista spagnolo.



Dopo la fine della storia con Picasso la Maar ha continuato a vivere tra Parigi e il sud della Francia, fotografando e soprattutto dipingendo paesaggi. La sua ultima mostra personale è stata a Londra nel 1958. Ha continuato a sperimentare, ad esempio facendo foto senza macchina fotografica, immagini create usando carta fotosensibile e che sono emerse solo dopo la morte dell'artista nel 2007, a 90 anni.



Ogni sala della mostra alla Tate rivela un lato nuovo della Maar, sottolineando quanto sia stata eclettica e imprevedibile. Senz'altro una musa, ma anche una pioniera coraggiosa e un'artista a pieno titolo.

Dora Maar

Fino al 15 marzo 2020

Tate Modern, Londra

@Tate #DoraMaar