Dorian, stime di danni per decine di miliardi mentre l’uragano ora minaccia la costa Usa

Dorian arriva così anche come una Cassandra, un nuovo monito sul pericolo continuo e crescente di disastri naturali ed eventi atmosferici estremi sempre più tragici e cari, aggravati, per frequenza e intensità come ormai ampiamente mostrato da studi dell’Onu, dall’effetto serra. Le assicurazioni sono ancora in fase di recupero da un anno, il 2017, che ha generato globalmente perdite record da una combinazione di uragani, incendi e terremoti - con epicentri dagli Usa all’Asia. Un anno di perdite complessive per 350 miliardi di dollari con pagamenti assicurativi per 140 miliardi. Seguito da danni per 160 miliardi nel 2018 - per metà negli Usa, stando a calcoli della U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration - e da pagamenti per 80 miliardi, buoni per il quarto anno peggiore nel settore assicurativo nelle analisi di MunichRe.

Quest’anno forse le perdite da disastri naturali saranno inferiori rispetto ai record. Il 2019 non è tuttavia finito e i costi assicurativi spesso viaggiano ormai a ritmo comunque doppio rispetto ai passati trent'anni (quando la media era di 41 miliardi). Circa il 50% delle perdite economiche era assicurato nel 2018, rispetto a una media storica del 28%, contribuendo a perdite assicurative, con il Nordamerica che ha contato per il 68% dei costi coperti, l’Asia per il 23% e l'Europa per l'8 per cento. Tutto questo senza contare il prezzo in termini di tragedia umana pagato alle epidemia di disastri: 10.400 vittime del 2018, 13.000 nel 2017.

I disastri con effetti da oltre un miliardo di dollari, più in dettaglio, si sono moltiplicati negli ultimi cinque anni ben oltre la media precedente, oltre una dozzina l'anno - e 15 nel più recente triennio - contro i circa sei nell'arco degli ultimi 40 anni. Un fenomeno di casa anche negli Usa, dove dal 1980 la progressione ha portato a una classifica di 250 eventi climatici disastrosi da un miliardo, per un danno totale che ha raggiunto i 1.700 miliardi.

Le autorità statunitensi hanno calcolato 14 simili eventi l’anno scorso nel Paese, dopo i 16 del 2017 con ramificazioni economiche record per 307 miliardi. Quest’anno a luglio gli eventi più distruttivi erano sei. A livello globale, stando alla società Aon, le perdite assicurate globali nella prima metà del 2019 sono state stimate in 20 miliardi e le perdite economiche totali in 73 miliardi, in calo sugli ultimissimi anni ma sempre significative. E Dorian, con la sua forza distruttiva, è un nuovo campanello d’allarme di come la minaccia non sia passeggera.

Solo a guardare i numeri esatti dei più recenti e potenti uragani aumentano le preoccupazioni future. Il National Hurricane Center ha stimato che Katrina, che nel 2005 aveva devastato New Orleans e il Golfo del Messico, costò 125 miliardi con 80 miliardi in danni assicurati, ma altre stime della University of North Texas fanno salire quel conto economico a 250 miliardi. Nel 2017 Harvey colpì il Texas e causò 125 miliardi di danni per 13 milioni di persone dalla Louisiana fino al Kentucky. Maria sempre nel 2017 devastò Puerto Rico con 90 miliardi di danni ancora non riparati. E Irma in Florida fece 50 miliardi di danni, ma se avesse raggiunto Miami quella cifra sarebbe salita a 300 miliardi.