Dormire sugli alberi in eco-lodge

A un’ora dalla costa, sul fiume Ume, si trova l’eco-lodge Granö Beckasin. Qui durante la giornata si può partecipare ad escursioni in motoslitta, in slitta trainata da cani, a ciaspolate e gite sugli sci di fondo, attività che possono essere coronate da un buon pranzo cucinato sul fuoco. E dopo essersi rilassati nella sauna a legna, si possono gustare le specialità locali nel ristorante biologico, prima di ritirarsi in una delle sei casette sugli alberi della struttura, costruite con materiali riciclabili e dotate di vista sul fiume. Per chi preferisce dormire in modo più tradizionale, sono a disposizione 12 camere d’hotel o dei cottage.

3/10 5/10 Menu