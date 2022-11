Dormire dentro l'ex fabbrica, Casa 500 e il Green Pea

Nell'ex complesso del Lingotto si può anche soggiornare, scegliendo tra l'NH Hotel che ha anche un giardino esotico al suo interno e il DoubleTree by Hilton Turin in cui le stanze sono arredate in stile industriale. Di fronte, si staglia un'altra fabbrica, quella in cui la ditta Carpano preparava il vermut, in cui ora c'è Eataly coi suoi scaffali sempre pieni di leccornie provenienti in larga misura dal Piemonte. E non lontano si trova Green Pea, il Retail Park basato su un concept di sostenibilità tanto caro a Oscar Farinetti, progettato come un guscio in acciaio, dagli interni in legno e un giardino pensile sul tetto.

Ritornando all'interno del Lingotto, non si può che rendere omaggio al mito dell'automobile iconica degli anni '50 e 60' visitando al quarto piano Casa 500, un museo che é un viaggio sul sedile immaginario di questa vettura capace di rappresentare la curva dell'Italia verso la tecnologia e il design più aggraziato, ancora oggi considerata l'automobile della Dolce Vita e icona dello stile del nostro Paese.



2/5 4/5 Menu