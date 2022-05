Dormire fa bene e rende più produttivi. Ecco le tecnologie che aiutano il riposo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il sonno non va sottovalutato. Anzi, va misurato e per certi versi anche celebrato. Anche perché non è solo una variabile culturale ma anche generazionale. I Millenials cioè i nati tra il 1981 e la fine degli anni ’90, coloro che oggi hanno tra i trenta e i quarant'anni dormono in media 22 minuti in più al giorno rispetto ai loro genitori.

Come ha scritto Michelle Freeman, economista senior presso il Bureau of Labor Statistics i cambiamenti nella tecnologia hanno pesato pesantemente nelle scelte delle persone nella produttività e anche nel tempo che allochiamo per le nostre attività.

«Per la Generazione X lo stare a letto è considerato una forma di pigrizia, per i loro figli il riposo va incentivato perché fa bene al fisico e alla salute». In più sono più produttivi (in media). Lavorano da casa, sono connessi online e sanno piegare le tecnologie ai loro bisogni.

E poi c'è il fattore culturale. Noi italiani per esempio, in media, dormiamo poco e male. Uno studio di YouGov commissionato da Oppo sostiene che sette italiani su dieci vanno ha letto prima della mezzanotte e dormono meno di sette ore in media e quindi non abbastanza.

Il 57% si lamenta di trovare difficoltà a prendere sonno. Secondo ricercatori e medici del sonno, si può per esempio aumentare l’esercizio mattutino, ridurre il consumo di alcol e caffeina ed eliminare l’esposizione alla luce blu dagli schermi per almeno un’ora prima di andare a letto.