Dorothy Bohm: il segreto è negli occhi di chi guarda

Approach to the Castle, Lisbon”, (1963). © Dorothy Bohm Archive

Quel giorno, mentre erano fermi accanto al binario della stazione, il padre – che era anche un appassionato fotografo – si è tolto la Leica dal collo e l'ha messa a quello della figlia dicendole: «Potrà tornarti utile». «È buffo», racconta. «All'epoca non avevo alcun interesse per la fotografia.

Non mi piaceva nemmeno essere fotografata». Per i successivi vent'anni Bohm è rimasta lontana dalla sua famiglia. Molti dei suoi parenti sono stati mandati nei gulag in Siberia («Non li hanno presi i nazisti, ma i sovietici», spiega). Nel frattempo, lei si è ritrovata in collegio nel villaggio di Ditchling, nell'East Sussex. Ed è stato l'inizio di una lunga storia d'amore sia con il Sussex, dove ha poi comprato una fattoria nel 1960, sia con l'Inghilterra, che è diventata la sua terra d'adozione. Ha preso in mano la macchina fotografica su suggerimento di Sam, un cugino del padre. «Aveva notato che ero una buona osservatrice» e ha pensato che questa inclinazione potesse trasformarsi in un lavoro. Del resto, i soldi di famiglia erano finiti e Bohm era stata costretta a rinunciare al sogno di studiare medicina. Sam l'aveva portata nello studio della famosa ritrattista londinese Germaine Kanova, in Baker Street, e la visita si era rivelata cruciale. «Era adorabile e il suo lavoro meraviglioso. Da quel momento, ho deciso che ero fatta per la fotografia». Nel 1940, a 16 anni, Bohm lascia Londra per sfuggire al bombardamento aereo tedesco e va a studiare fotografia al Manchester College of Technology. Lì incontra il marito Luis, ora scomparso, che durante la guerra aveva perso la madre e la sorella: «Abbiamo iniziato entrambi dal nulla», dice. Insieme hanno avuto due figlie, Monica e Yvonne. A 18 anni Bohm già lavorava in uno studio fotografico locale, prima come stampatrice, poi come addetta ai ritocchi, infine come operatrice. Tre anni dopo, grazie a un prestito di 300 sterline, apre lo Studio Alexander in Market Street, a Manchester. È con il suo lavoro che mantiene Louis mentre finisce il dottorato. «A 21 anni ero io a portare i soldi a casa. Ne sono ancora molto orgogliosa», ammette.

un autoscatto di Bohm 18enne. © Dorothy Bohm Archive

La curatrice Flavia Frigeri ha incluso alcuni lavori di Bohm in un progetto triennale della National Portrait Gallery supportato da Chanel, che ha l'obiettivo di incrementare le artiste in collezione (al momento ferme al 12 per cento). Per Frigeri, Bohm è una figura importante all'interno di un gruppo di fotografe immigrate – incluse Laelia Goehr e Gerty Simon – che sono arrivate in Gran Bretagna negli anni Trenta e hanno dato il via a una nuova era della fotografia: «Hanno aperto i loro studi, sono diventate imprenditrici economicamente indipendenti. Hanno acquisito un senso di sé e della propria arte in un momento in cui la pittura e la scultura erano parte di un sistema prevalentemente maschile», continua Frigeri.

Ma è fuori dai confini del suo studio da ritrattista che Bohm ha iniziato davvero a farsi notare. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale ha avuto modo di viaggiare, prima ad Ascona, la città svizzera sul lago Maggiore, poi a Parigi e a New York (a metà degli anni Cinquanta ha vissuto con il marito in entrambe le città), in Messico e in Sudafrica. «Fare ritratti è importante, ma quando ho iniziato a fotografare il mondo intorno a me è stato come aprire la finestra», ammette. Le sue prime immagini ritraggono un'Europa devastata dalla guerra, ma con scintille di umanità. Ragazzini che si aggirano nei parchi e agli angoli delle strade, madri sedute sui gradini di fronte a casa con i neonati in braccio. Ma anche luna park e circhi: dalle foto traspare la sensazione che la vita stia ricominciando.