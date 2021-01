Inter, Suning e Bc Partners trattano su prezzo e struttura dell’operazione

In ogni caso una soluzione (con Bc Partners o con qualcun altro) dovrà essere trovata da Suning, visto che il gruppo cinese ha grandi difficoltà a far arrivare capitali dalla Cina. Alla finestra, oltre a Bc Partners chiaramente in vantaggio, sono altri fondi: quello che nel mese scorso si era avvicinato maggiormente al dossier, secondo quanto risulta al Sole 24 Ore, è stato il gruppo finanziario americano Ares Management Corp, che ha costituito lo scorso anno un veicolo (Kapital Football Group) dedicato ad investimenti nel calcio europeo. Ares avrebbe negoziato un «termsheet», ma poi non avrebbe proseguito la trattativa. Anche il fondo sovrano Temasek avrebbe dato uno sguardo al dossier, come pure (come indicato dal Financial Times ieri) i fondi Eqt e Arctos Sports Partner. Ma si tratta di interessi preliminari e non concreti.

Intanto ieri si è riunito il cda dell’Inter . Come spiegato in una nota inviata all’Ansa, il board «continuerà a supportare il management nella gestione societaria al fine di garantire la stabilità operativa e sportiva del club», nonostante la contrazione dei ricavi per la pandemia. L’esame dell'andamento ha mostrato non solo l’impatto del Covid, ma anche gli effetti dell’eliminazione dalla Champions e dall’Europa League.

Un po’ di ossigeno per il club guidato da Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta potrebbe arrivare dal prossimo accordo fra i private equity e la Lega Calcio: un’intesa (da 1,7 miliardi) all’interno della quale all’Inter potrebbero arrivare 100 milioni spalmati in 3-5 anni. Proprio nel Cda di ieri è stato infine deciso di convertire 30 milioni di finanziamento soci in capitale.