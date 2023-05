Dove l’acqua incontra la terra torna a vivere la Litoranea Veneta

Ascolta la versione audio dell'articolo

I primi a sfruttare lagune, foci e canali della costa veneta per navigare in acque sicure furono i Romani, che avevano fondato importanti colonie nell'alto Adriatico, il mare che avrebbe preso il suo nome proprio da una di queste, Adria. A una giornata di viaggio l'una dall'altra si trovavano Patavium (Padova), Altinum (Altino), Iulia Concordia (Concordia Sagittaria) e infine Aquileia, tutte raggiungibili per vie d'acqua interne. Poi furono i veneziani a navigare lungo la Litoranea Veneta, la via d'acqua che scorre dal Delta del Po e Chioggia alla foce dell'Isonzo, in Friuli, e oltre, fino all'Istria e alla Dalmazia. Evitare il mare aperto, dove c'erano flotte nemiche e pirati era una necessità. Il commercio è fiorito per almeno due millenni lungo queste acque e quelle dei fiumi che confluiscono in questa cinghia di terra sabbiosa. Po, Adige, Brenta, Sile, Piave, Livenza, Lemene, con diramazioni e canali, erano le autostrade del passato, sostituite negli anni Sessanta del Novecento da un presente fatto di asfalto e gomma.

La Litoranea Veneta torna ad attrarre

Dopo anni di abbandono, la Litoranea Veneta è tornata ad attrarre naviganti ed esploratori, che si avventurano con barche, houseboat e in bicicletta, alla scoperta di luoghi noti e spazi sconosciuti, da una prospettiva inedita, fatta di acqua, canneti e silenzio. Esplorata dall'acqua, la fascia costiera alto-adriatica è un mondo nuovo, abitato da tanti uccelli e quei pochi umani che resistono dove l'acqua incontra la terra, tra le barene (ecosistema caratteristico della laguna veneta), le anse dei fiumi e i porti. Perfino la laguna di Venezia acquista un sapore inatteso, che fa immaginare il senso di stupore e la fatica dei primi abitanti, ogni isola un destino. La Litoranea si può percorrere in autonomia noleggiando le houseboat di Charterboat.it a Chioggia o affidandosi alle proposte barca e bici di Slow Flow Veneto Waterways Experience, la rete di operatori turistici esperti della zona. Ci si può far ispirare dalla guida “Rotta su Venezia. In barca e in bici lungo la Litoranea Veneta da Chioggia a Trieste” di Gianni Pasin (Ediciclo Editore).

Le due anime di Chioggia

L'itinerario parte da Chioggia, sbeffeggiata dai veneziani per il leone di San Marco in piazzetta Vigo, chiamato “el gato de Ciosa” per le dimensioni ridotte. Una città che invece rivendica con quel suo carattere permaloso la sua unicità fatta per metà d'acqua e per metà di terra. Eterna, come la rivalità tra i chioggiotti marinari e gli abitanti di Sottomarina, coltivatori di succulenti ortaggi, oggi votati al turismo balneare. Ne sono testimoni le due statue, del Pescatore e dell'Ortolano, a metà dell'Isola dell'Unione che collega le due anime della città. Il centro storico si visita percorrendo a piedi Corso del Popolo: Porta Garibaldi, la Cattedrale di Santa Maria Assunta, poi svoltando a destra verso Ponte della Pescheria si raggiunge l'antico mercato del pesce, dove ancora i prezzi del pescato vengono sussurrati all'orecchio dell'astatore che poi li aggiudica al miglior offerente. Gli appassionati di pesca sportiva con canna da pesca in mare possono partire da Chioggia per un'esperienza, anche notturna, a bordo del Catamarano Comfort. Proseguendo su Calle Santa Catterina si imbocca Fondamenta San Domenico, da percorrere tutta fino ad arrivare alla Chiesa di San Domenico, dove si può ammirare il San Paolo di Vittore Carpaccio del 1520 e i chioggiotti venerano il crocifisso del Cristo trovato dai pescatori. Il cerchio si chiude verso Ponte Vigo e l'omonima piazzetta, con gli approdi di imbarcazioni e vaporetti.

Laguna di Venezia - Lio Piccolo - Veduta con il campanile di Lio Piccolo immerso negli orti acquatici

In tour tra le isole della laguna di Venezia

Lasciata Chioggia, le isole della laguna di Venezia si possono visitare con le escursioni Delta Tour, la compagnia di navigazione che propone anche tour lungo la Riviera del Brenta, la Riviera Euganea e crociere sul Po di una settimana, da Mantova a Venezia. Attraverso la valle da pesca dei Sette Morti (una leggenda che ha dato il nome a questo luogo racconta di un gruppo di pescatori di Chioggia, formato da sei uomini e un ragazzo, che issando le reti fece un macabro incontro) si può arrivare fino al Cason Zennaro, una palafitta fuori da ogni percorso segnalato dalle briccole (pali di rovere utilizzati per segnalare vie d’acqua e maree alle imbarcazioni). Qui Paolo ed Elisabetta accolgono gli ospiti come fossero membri della famiglia. Accomodati al tavolo, si può pregustare già il pesce di giornata con il profumo che arriva dalla barca-cucina, mentre i pensieri si perdono nell'acqua che si intravede tra le assi del pavimento. Non un ristorante, ma un'esperienza sospesa sull'acqua, fuori dal tempo e dal mondo.

Pellestrina e la tradizione dei merletti

La mèta successiva è Pellestrina, regno della cucina di mare. E' la striscia di terra più vicina, che insieme al Lido racchiude la laguna veneziana e rappresenta il più meridionale e il più stretto dei litorali che dividono la laguna dal mare Adriatico. E' un'isola “popolana”, ancora autentica, caratterizzata dalla tradizione dei merletti a tombolo. Da segnalare, la Riserva Naturalistica Ca' Roman, i murazzi, il centro pittoresco con le abitazioni dei secoli XVI e XVII, il borgo di Portosecco, dove può capitare di incontrare signore che lavorano il merletto al tombolo, S. Pietro in Volta con la chiesa settecentesca e le case di pescatori e gli orti, il ristorante Da Celeste con la terrazza vista laguna, il peschereccio “Pescaturismo Nonno Renzo” di Ermes e la sua famiglia, la Locanda Stravedo, location ideale per una fuga romantica.