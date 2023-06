Dove alloggiare

Ad eccezione dell'Isola di Albarella, è Rosolina Mare nel lato veneto la cittadina che offre la scelta maggiore di hotel e appartamenti (oltre che campeggi e villaggi vacanza), pensati in particolare per un target famigliare. Spostandosi verso l'entroterra sono diversi gli hotel di categoria 3 o 4 stelle, compreso un hotel spa. Da segnalare la struttura ricettiva Bonello luxury retreat e ristorante di charme sul fiume Po a Gaiba (poco distante da Ferrara), che fa parte del circuito Slow Flow. Numerosi per chi viaggi in auto agriturismi, b&b o case vacanza sparsi nel Delta.

