Dove c'è neve c'è… musica Dolomiti Ski Jazz e ValdiFassaPanoramaMusic portano i ritmi jazz e country nei rifugi più belli della Val Di Fiemme e della Val Di Fassa in Trentino di Lucilla Incorvati

Dolomiti Ski Jazz in Val di Fiemme

3' di lettura

Val di Fiemme e Val di Fassa condividono in marzo e aprile da anni il palmares delle più belle rassegne musicali in alta quota che si svolgono in Italia, imitate da molti all’estero. La prima a partire sabato 8 marzo è Dolomiti Ski Jazz, festival che porta i suoi concerti sulle piste da sci di tutta la Val di Fiemme (TN) e della SkiArea San Pallegrino fino al 15 marzo. Mentre ValdiFassaPanoramaMusic trasformerà in teatri a cielo aperto le vette delle Dolomiti della Val Di Fassa dal 21 marzo all'11 aprile. Anche qui le ambientazioni dei concerti, all'aperto in alta quota, scelte a misura di sciatore, si raggiungono sci ai piedi oppure utilizzando gli impianti di risalita. Tutte le tappe dei due Festival sono state confermate anche in epoca di Coronavirus perché si tratta di concerti all’aperto.





Dolomiti Ski Jazz.La 23° edizione del Dolomiti Ski Jazz diffonderà una policroma colonna sonora sui bianchi paesaggi alpini, coinvolgendo gli amanti degli sport invernali e i semplici escursionisti che potranno raggiungere le terrazze panoramiche dei più celebri rifugi della valle: la Baita Ciamp de le Strie, la Baita La Morea, lo Chalet Valbona (Ski area Bellamonte Lusia), il Rifugio Zischgalm e lo Chalet Caserina (Ski center Latemar Pampeago), il Rifugio Passo Feudo (Ski center Latemar Predazzo), la Baita Tonda (Alpe Cermis, Cavalese) e fino al Rifugio Fuciade (Passo San Pellegrino), prediletto dagli amanti delle escursioni a piedi.

Musica in alta quota e nei teatri. I concerti si svolgeranno quotidianamente all'aperto, all'ora di pranzo e tutti a ingresso gratuito. Il programma è come sempre itinerante e permetterà di apprezzare un best of paesaggistico, oltre che musicale. Si inizia sabato 7 marzo al Rifugio Passo Feudo (Ski center Latemar Predazzo) con gli italo-olandesi Roaring Cats, assieme ai quali si farà un salto indietro sino agli anni Venti e Trenta, quando il jazz di New Orleans inglobava influenze da varie culture musicali, trasformandole in qualcosa di nuovo e hot. In questo suo primo appuntamento, il festival incontrerà l'appetitosa manifestazione Happy Cheese, rassegna gastronomica che propone gustosi abbinamenti tra i formaggi della valle e i migliori vini del Trentino. Il finale di Dolomiti Ski Jazz 2020 si svolgerà il 15 alla Baita Tonda (Alpe Cermis, Cavalese) con il quartetto del pianista Winfried Gruber.



Musica dopo sci. Oltre alla musica outdoor, sono previsti concerti serali (sempre consentiti nei limiti della normativa Coranavirus) nei teatri della valle che ospiteranno gli artisti più rinomati del cartellone, (da non perdere sabato 14 marzo il sassofonista afroamericano Vincent Herring all'Auditorium Palafiemme di Cavalese) ma anche in music club come il Cheers Bar di Cavalese dove il 9 marzo si potrà ascoltare il trio della cantante Betty Vittori, apprezzata nel giro del pop italiano (Ornella Vanoni, Giorgio Gaber, Gino Paoli, Mina, Enrico Ruggeri, Zucchero) e ora tornata alla sua originaria passione per il jazz.



Val di Fassa Panorama Music. Giunta alla quinta edizione si rinnova, con un programma musicale per la prima volta focalizzato sul country. Il Festival, organizzato dalle Società impianti a fune della Val di Fassa, in collaborazione con l'Azienda per il Turismo, parte con il suo primo incontro tra country e neve sabato 21 marzo alla Baita Checco (ski area Catinaccio, Vigo di Fassa) con il Power Trio della cantante e chitarrista Ally Joyce, una delle voci più interessanti della scena country italiana, autrice ispirata ma anche interprete coinvolgente dei grandi classici del genere. Gran finale, eccezionalmente di sera, sabato 11 marzo alle 21,30 al Gran Tobià Taverna & Teater Canazei.