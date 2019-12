«Dove il mercato ha fallito la via pubblica non è una eresia» <span class="bold-nellocchiello">L’ex ministro ora a Morgan Stanley</span> di Alessandro Graziani

«Che anno sarà il 2020 per mercati ed economia? Un anno di transizione, ma è difficile dire verso dove. Negli Usa esiste un rischio di rallentamento, ma non è detto che ciò avvenga già nel 2020 prima delle elezioni presidenziali. L’Europa non va male, l’Italia neanche. Il grande malato d’Europa rischia di essere non l’Italia ma la Germania, basta guardare l’andamento di produzione industriale, settore auto e banche. È un dato di fatto che in questa fase l’Italia non è nel radar degli investitori. Diciamo che nel complesso, vedo un 2020 grigio-rosa».

Domenico Siniscalco, economista, torinese, 65 anni, è da anni country head per l’Italia della banca d’affari americana Morgan Stanley dopo essere stato direttore generale del Tesoro e ministro dell’Economia. Gli abbiamo chiesto per Il Sole 24 Ore come sarà il 2020 per l’economia dal suo osservatorio di banchiere e di ex civil servant ma anche di economista di cultura liberale. A sorpresa, quando gli chiediamo una valutazione sugli interventi dello Stato italiano in arrivo nei tanti casi di emergenze, a partire dall’Ilva, risponde così: «Non ritengo che, dove il mercato ha fallito, l’intervento pubblico debba considerarsi necessariamente un’eresia. Il ciclo politico iperliberale è finito, il Paese ha bisogno di soluzioni e l’intervento dello Stato, valutando caso per caso, non può essere considerato il male se porta a soluzioni nell’interesse di tutti».

Professor Siniscalco, sarà mica diventato sovranista pure lei?

No, ma ammetto che quando facevo il ministro vivevo in un mondo di dogmi. Diciamo che oggi sono più pragmatico. L’Italia ha il secondo risparmio privato al mondo in rapporto al Pil, ma questi soldi non vanno a finanziare gli investimenti attraverso un mercato dei capitali evoluto. In attesa che ciò accada, un ruolo di supplenza dello Stato in alcune aziende strategiche non mi scandalizza».

