Dove va il mondo delle assicurazioni? Le voci dell’Insurance Summit del Sole 24 Ore

14.10 Unipol: Cimbri, risiko bancario? Solo se porta valore e potenzia rete distributiva. «Pop Sondrio, pronti a supportarli in M&A o difenderli»Unipol: Cimbri, attuale piano supera target operativi e di remunerazione soci. “In nuovo business plan sarà centrale la bancassurance”Signorini (Ivass): «Ancora tanta strada da fare nell’educazione assicurativa»

«Il risiko bancario? Siamo un gruppo privato e perseguiamo gli interessi dei nostri investitori. Se ci potranno essere operazioni accrescitive per quanto riguarda questa strategia le valuteremo, in termini di valore aggiunto che un eventuale, ulteriore istituto bancario può dare alle banche in cui siamo presenti sia in termini di valore dell'investimento che di ampliamento rete distributiva. Nel caso come azionisti li supporteremo, altrimenti non saranno di nostro interesse». Così Carlo Cimbri, numero uno del gruppo Unipol, intervistato durante l'Insurance Summit organizzato da 24 Ore Eventi e dal Sole 24 Ore. Unipol ha partecipazioni rilevanti in Bper (18,89%) e in Banca Popolare di Sondrio (9,51%). La prima – ha precisato Cimbri – è in fase di completamento dell'integrazione degli sportelli Ubi, che sta andando molto bene, e ci auguriamo possa continuare nel miglioramento della qualità della gestione, siamo soddisfatti dei risultati appena presentati. Sondrio «è un'ottima banca ben gestita, partner da diversi anni, possiamo fare molto di più anche in termini di distribuzione e cercheremo di creare le migliori condizioni per farlo ma le scelte di Sondrio sono restano e resteranno scelte della banca». In altre parole, «se vorrà crescere con aggregazioni valuteremo con loro se e come possiamo supportarli, se vorrà rimanere nella attuale configurazione siamo soddisfatti di quanto la banca sta facendo. È rapporto che vogliamo continuare ad avere, come presenza di soci di lungo periodo a supporto del management della banca, dei nostri interessi di distributori e a difesa della banca qualora dovesse essere attaccata da altri soggetti».

«Siamo soddisfatti dei risultati che stiamo conseguendo che sono in linea con i nostri programmi nonostante la straordinarietà legata al Covid degli ultimi due anni. Chiudiamo tra due mesi un piano che supera gli obiettivi sia in termini di sviluppo che in termini di risultati operativi e di remunerazione degli azionisti». Così Carlo Cimbri, numero uno del gruppo Unipol, intervistato durante l'Insurance Summit organizzato da 24 Ore Eventi e dal Sole 24 Ore. Il manager ha anche rivelato che il bancassurance sarà «uno dei punti centrali del prossimo piano» poiché ha «ampi margini di crescita» in futuro visto che «per il mondo bancario è prioritario aumentare la base dei ricavi che derivano dalle commissioni senza impiegare capitale destinato invece al credito». Il modello di Unipol, ha precisato Cimbri, è avere una presenza come soci nelle banche (Unipol detiene il 18,89% di Bper e il 9,51% di Banca Popolare di Sondrio) e mettere a loro disposizione una fabbrica prodotti forte e di qualità. «La digitalizzazione, accelerata dell'emergenza sanitaria, incide profondamente sulle regole che garantiscono la corretta gestione dei rapporti con la clientela. La sottoscrizione digitale dei contratti, specie nelle forme più avanzate e veloci, ha bisogno di forme di sottoscrizione sicura, nonché di regole di trasparenza nuove, adatte ai nuovi strumenti», ha aggiunto Signorini, facendo notare che «perché la tutela del consumatore funzioni davvero occorre accrescere la consapevolezza degli utenti. C'è tanta strada da fare nel campo dell'educazione assicurativa, come ho cercato di argomentare in un intervento recente, rivolto soprattutto al mondo della scuola. Lavoriamo, in stretto contatto con la Banca d'Italia, insieme ad altre autorità e associazioni per rendere l'educazione finanziaria e assicurativa sempre più diffusa ed efficace. L'Ivass, nell'ambito dei suoi poteri e nei limiti delle proprie risorse, si prepara a contribuire quanto meglio potrà al governo della rapida trasformazione del mercato».

«La digitalizzazione, accelerata dell'emergenza sanitaria, incide profondamente sulle regole che garantiscono la corretta gestione dei rapporti con la clientela. La sottoscrizione digitale dei contratti, specie nelle forme più avanzate e veloci, ha bisogno di forme di sottoscrizione sicura, nonché di regole di trasparenza nuove, adatte ai nuovi strumenti», ha aggiunto Signorini, facendo notare che «perché la tutela del consumatore funzioni davvero occorre accrescere la consapevolezza degli utenti. C'è tanta strada da fare nel campo dell'educazione assicurativa, come ho cercato di argomentare in un intervento recente, rivolto soprattutto al mondo della scuola. Lavoriamo, in stretto contatto con la Banca d'Italia, insieme ad altre autorità e associazioni per rendere l'educazione finanziaria e assicurativa sempre più diffusa ed efficace. L'Ivass, nell'ambito dei suoi poteri e nei limiti delle proprie risorse, si prepara a contribuire quanto meglio potrà al governo della rapida trasformazione del mercato».