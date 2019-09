DoveVivo compra Place4you e pianifica l’espansione estera La società arriva a gestire oggi 1.200 appartamenti in condivisione in Italia di Paola Dezza

È il momento del consolidamento. Le realtà immobiliari nate come start up innovative qualche anno fa, grazie all’apertura di nuovi segmenti di mercato e alla diffusione massiccia del web nel real estate, puntano oggi al consolidamento.

DoveVivo cavalca il trend e sceglie così di effettuare quella che sarà, con ogni probabilità, l’ultima acquisizione del gruppo in Italia prima di fare rotta verso l’estero.

Nei giorni scorsi, infatti, il team a capo della società leader degli appartamenti diffusi in condivisione ha concluso l’acquisizione della concorrente Place4You. Con questa mossa nasce un gruppo con un portafoglio di oltre i 1.200 immobili per 5mila posti letto in sei città italiane (Milano, Como, Torino, Bologna, Roma e Padova).

«Un passaggio obbligato per consolidare la posizione di leadership sul mercato del co-living in Italia, che segue l’acquisizione di H4U, con all’attivo 70 appartamenti per 300 posti letto tra Milano e Roma» spiega Valerio Fonseca, ceo di DoveVivo, realtà che ha fondato insieme a William Maggio.

L’operazione appena definita segue il fund raising chiuso lo scorso luglio, un’operazione da 72 milioni di euro (50 milioni di equity sottoscritti per 29 milioni di euro da Tikehau Capital, per sette da ISA-Istituto Atesino di Sviluppo e Seac Fin e da DV Holding SpA, holding dei due fondatori per circa 12 milioni di euro). A seguito dell’aumento di capitale DoveVivo è controllata da DV holding con il 61%. Altri soci sono Tikehau al 19%, ISA al 5% mentre la restante quota di capitale è suddivisa fra altri investitori, dipendenti e business angels per circa il 15%.