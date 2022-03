Dovevivo fa shopping in Francia e arriva a 13mila posti letto

Ascolta la versione audio dell'articolo

DoveVivo cresce anche per acquisizioni, all’estero come aveva annunciato nella strategia qualche anno fa (prima della pandemia). Con i capitali freschi portati da Starwood acquista Chez Nestor, leader francese del coliving con un portafoglio di oltre 1.300 posti letto in sei città. L'investimento di 50 milioni di euro da parte di affiliate controllate da Starwood Capital, nel capitale di DoveVivo e le ultime due operazioni di M&A portano alla creazione di una piattaforma di gestione residenziale in Europa con 350 dipendenti, 1,4 miliardi di euro di patrimonio in gestione, in 40 destinazioni e sei Paesi (Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Regno Unito e Scozia).

Oggi il gruppo controlla 2.500 proprietà, 13.000 posti letto, 400.000 metri quadrati gestiti.

«Chez Nestor ha fatto un lavoro straordinario nel corso degli anni e ha creato una realtà con un marchio altamente riconosciuto attraverso un team di professionisti e appassionati talenti - afferma Valerio Fonseca, Founder e ceo di DoveVivo -. Siamo molto orgogliosi di questa operazione strategica che aiuta il Gruppo a consolidare la sua posizione di leader sul mercato francese. La combinazione delle forti competenze dei nostri partner strategici, Starwood Capital, Tikehau Capital e Tamburi Investment Partners, ci permetterà di diventare uno degli attori principali nel prodotto residenziale e di sostenere gli enormi investimenti previsti in questo settore».

Chez Nestor nasce nel 2012 a Lyon dalla volontà di Hubert Dubois e Louis Bonduelle di aiutare i giovani e il target dei nomadi digitali a trovare facilmente soluzioni abitative all-inclusive, arredate, completamente accessoriate e ricche di servizi premium personalizzati. L’azienda è cresciuta molto velocemente negli ultimi anni ed è ora presente con un team di 40 persone a Lione, Parigi, Montpellier, Tolosa, Bordeaux e Lille.

DoveVivo ha aperto la propria sede francese a Parigi nel 2020 sotto la guida di Axelle Baillet, Country Director e conta oggi 500 soluzioni abitative fra Parigi e Lille. La fusione delle due realtà permetterà ai team di unire le forze e accelerare la crescita nel settore del coliving francese.